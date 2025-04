Accordo raggiunto: la svolta prima di Barcellona-Inter

Il Barcellona di Flick primo in Liga a +4 dal Real, ha già vinto la Copa del Rey ed è in semifinale di Champions League.

Il merito, per la stampa, è proprio del coach: di Flick. In verità, in Catalogna, non era stato accolto da grande entusiasmo, malgrado i suoi trionfi (Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania) nella stagione 2019-2020 con il Bayern Monaco. Oggi, però, Flick è apprezzato da tutti.

Viene lodato per la sua abilità di gestitone del gruppo e per la sua versatilità tattica. Arrivando al Barça è in effetti riuscito a ottenere risultanti non scontati, sposando in breve tempo i classici principi di gioco catalani: possesso palla, linee fluide e pressing altissimo.

Alla vigilia di Barcellona-Inter, Hansi Flick ha voluto spiegare alla stampa iberica di non sentirsi il favorito. “L’Inter ha una delle migliori difese d’Europa“, ha detto in conferenza stampa. “Hanno un buon centrocampo e gli attaccanti sono molto forti. Sarà difficile, ma noi siamo pronti“.

L’allenatore dei catalani ha anche ammesso che la vittoria contro il Real Madrid è stata positiva per la squadra, che si sente in forma e conscia delle proprie qualità. “Vincere contro il Real potrebbe darci una spinta“. Riguardo alla preparazione della sfida, Flick ha detto di aver organizzato una riunione per analizzare l’avversario e capire come comportarsi in campo. “Abbiamo parlato anche di cosa imparare dalla nostra ultima partita contro il Real Madrid, per capire cosa dovevamo migliorare“.

Rinnovo certo: Flick eroe a Barcellona

Secondo la stampa spagnola Hansi Flick ha prolungato la sessione video durante l’ultimo allenamento e si è fermato a discutere a lungo con Pedri e Frenkie de Jong. I media stanno anche discutendo del possibile rinnovo già accordato al tecnico da parte della dirigenza. Più fonti hanno infatti rivelato che Flick avrebbe già accettato di rinnovare il proprio contratto fino al 2027.

Pare che si siano ancora alcuni dettagli da definire, ma le previsioni parlano di un annuncio di firma entro metà maggio. A ogni modo, l’annuncio del prolungamento di contratto non dovrebbe essere offerta dal club prima della fine della stagione.

Ha l’aria di un professore severo, Flick, ma sembra che sia riuscito a farsi volere bene da tutti in squadra. Di certo è riuscito a stimolare i giocatori più refrattari all’impegno e a gestire i momenti difficili senza perdere la calma. E ora tutto il Barcellona è dalla sua parte. Non troppo tempo fa, Laporta ha esplicitamente dichiarato di voler trattenere Flick: “Vogliamo che questa fase duri il più a lungo possibile. Ma Hansi preferisce contratti a breve termine, che si rinnovano di anno in anno…”

Società, giocatori e tifosi si fidano di lui. E ora i supporter del club catalano chiedono alla dirigenza di accontentarlo sul mercato, per avere a disposizione una squadra ancora più competitiva. All’Inter, intanto, Inzaghi è di nuovo sotto processo. La partita di Champions potrebbe cambiare tutto, per l’uno e per l’altro. Contro i catalani, il mister piacentino dovrebbe affidarsi a Sommer in porta, Bisseck, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, e Lautaro e Thuram in attacco. Gli uomini migliori a disposizione (tranne Pavard) ma con almeno due interpreti a mezzo servizio e altri quattro fuori condizione.