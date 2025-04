Fallita l’ultima chance, il suo addio all’Inter è certo

Ha deluso ampiamente allenatore, dirigenza e tifosi. Il suo addio all’Inter sembra davvero inevitabile

Tre sconfitte consecutive contro Bologna, Milan e Roma e una certezza acquisita ulteriormente sul campo proprio nel momento decisivo della stagione.

L’Inter non ha due squadre, come si è detto e scritto per settimane fin dall’inizio dell’annata. Alcune delle alternative a disposizione di Inzaghi, nelle inevitabili rotazioni con i titolari in un calendario fittissimo di impegni come quello che stanno affrontando i nerazzurri, non si sono dimostrate all’altezza. Il riferimento è soprattutto in attacco dove, tranne qualche fiammata di Arnautovic, sia Correa che Taremi non hanno dato il contribuito richiesto per rimpiazzare Thuram e sostenere Lautaro Martinez evidentemente affaticato.

Il Derby di ritorno in Coppa Italia è stata l’ennesima prova deludente per Taremi in una partita in cui proprio Luka Jovic, l’attaccante che il Milan ha preso al suo posto nell’estate 2023, ha segnato la doppietta decisiva nel 3-0 dei rossoneri. Una beffa ulteriore per l’attaccante iraniano in una stagione davvero senza sussulti.

Taremi, l’addio all’Inter è più di una possibilità: le ultime

Tre gol segnati finora e poche prestazioni sufficienti nelle 37 presenze complessive totalizzate finora in tutte le competizioni da Taremi. Ben altre erano le aspettative di allenatore e dirigenza per un attaccante protagonista nelle ultime stagioni con il Porto anche in Champions League. A un anno dal suo arrivo a parametro zero con tanti di elogi all’Inter per aver superato la concorrenza di altri top club interessati, l’esperienza di Taremi all’Inter potrebbe già essere giunta al termine.

Come vi abbiamo riportato nella nostra esclusiva del 26 aprile, InterLive ha ricevuto conferme sulla possibilità che l’Inter possa cedere Taremi già in estate qualora dovesse arrivare un’offerta tra i 5 e i 10 milioni che permetterebbe ai nerazzurri anche di iscrivere una plusvalenza in bilancio. Nonostante l’annata deludente, l’attaccante iraniano continua ad avere mercato all’estero. Sempre attuale l’opzione Saudi League, una destinazione non del tutto gradita a Taremi che preferirebbe restare in Europa per prepararsi al meglio in vista del Mondiale.

Oltreché per il rendimento insoddisfacente, la cessione dell’ex Porto potrebbe essere giustificata anche dall’esigenza, più volte ribadita recentemente anche da Marotta, di un ringiovanimento dell’organico. A 33 anni e con un ingaggio da 3 milioni di euro, Taremi non rientra certo nei parametri di OakTree che può cederlo per investire su un profilo più giovane e da valorizzare in nerazzurro.

Santiago Castro del Bologna è il nome più gettonato, al momento, per l’attacco dell’Inter che accoglierà, forse già per il Mondiale per Club, anche Francesco Pio Esposito dopo il biennio di prestito allo Spezia. Il sogno resta Jonathan David che ancora deve decidere la sua prossima squadra dopo il mancato rinnovo con il Lille che lo renderà il parametro zero più ambito sul mercato estivo. A proposito di svincolati, sembra questo ormai il destino anche per Arnautovic e Correa. L’Inter dovrà sostituire anche loro per rifondare un attacco che non può più reggersi solo su due giocatori.