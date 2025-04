Addio Conte, clamoroso: “Mi ha chiamato Marotta”

Il futuro del tecnico leccese continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. E nelle ultime ore è spuntato un retroscena importante

Prima lo Scudetto e poi il futuro. Antonio Conte in questo momento è concentrato principalmente sul chiudere al meglio la stagione sulla panchina del Napoli. La settimana da incubo dell’Inter ha permesso ai partenopei di balzare in vetta alla classifica ed ora il primo posto non è più un miraggio. Un trionfo forse inaspettato se pensiamo alle difficoltà di febbraio-marzo, ma ora ci sono quattro giornate per conquistare il secondo Scudetto in tre anni.

Una volta concluso il campionato, Conte si siederà al tavolo con ADL per parlare del suo futuro. L’ipotesi di una separazione è assolutamente possibile. Nonostante il possibile Scudetto, il tecnico leccese vuole delle garanzie. Senza potrebbe dire addio per andare in un’altra squadra e nelle scorse è spuntato un retroscena clamoroso.

Conte nel mirino di Milan e Juventus

Il futuro di Conte per il momento potrebbe essere ancora in Italia. Il Napoli punta in una conferma, ma Milan e Juventus restano alla finestra nella speranza di poter avere chance per chiudere questa operazione. Intanto, come spiegato in precedenza, nelle ultime ore è spuntato un retroscena che riguarda Marotta.

Marotta-Conte, il retroscena di Arrigo Sacchi

Sappiamo molto bene come il rapporto tra Marotta e Conte è ottimo nonostante qualche piccolo litigio negli ultimi mesi. E Arrigo Sacchi, in un’intervista a Il Mattino, ha fatto il punto della situazione sul futuro del tecnico leccese svelando un retroscena ai tempi della Juventus. Parole che confermano come l’allenatore difficilmente cambia idea.

“Quando Antonio si impuntò e decise di andare via per il no della società ad un giocatore che lui voleva – ha svelato Sacchi – Marotta mi telefonò per convincerlo a restare. Non ci riuscì. Quando si mette una cosa in testa non cambia idea per nulla al mondo“. Anche se per l’ex ct della Nazionale Conte non lascerà Napoli: “Non andrà via. Anzi con lui i partenopei faranno il salto di qualità definitivo“.

Una permanenza che, nonostante le parole di Sacchi, non è così scontata. Conte vorrà delle garanzie dalla società al termine della stagione. Se queste arriveranno, allora si continuerà insieme. Altrimenti le strade del tecnico e del Napoli si divideranno.

Napoli: prima lo Scudetto, poi il futuro di Conte

Il futuro di Conte in questo momento non è la priorità. Il tecnico leccese vuole chiudere nel migliore dei modi il campionato e festeggiare lo Scudetto. Subito dopo si penserà a quale decisione prendere per la prossima stagione.