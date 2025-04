Allarme Barcellona-Inter: UFFICIALE, “gara ad alto rischio”

Rese note le disposizioni di sicurezza in vista del big match di Champions League, tifosi ospiti invitati alla massima collaborazione

L’Inter ha lasciato Milano nel pomeriggio della giornata di ieri alla volta di Barcellona con un pizzico di ritardo sulla tabella di marcia, per via dell’incredibile blackout elettrico che ha colpito buona parte della penisola iberica, costringendo all’interruzione anche il traffico aereo.

Adesso però, con la squadra ufficialmente su suolo catalano, può scattare il conto alla rovescia per il fischio d’inizio della semifinale d’andata di Champions League in programma in serata contro i padroni di casa blaugrana, alle dipendenze di Hansi Flick.

Per l’occasione, i tifosi nerazzurri sono pronti a riempire il settore ospiti di uno Stadio Olimpico Lluís Companys proiettato verso il sold-out, ma non senza alcune precauzioni in materia di sicurezza generale.

Le autorità locali avrebbero infatti classificato la partita fra Barcellona e Inter come ‘ad alto rischio‘, pertanto è stato studiato un piano che ciascun spettatore – sia esso locale che ospite – è invitato a rispettare per garantire il corretto svolgimento delle ostilità sul campo.

Barcellona-Inter, tifosi ospiti in una botte di ferro: tutte le misure di sicurezza

Ecco riassunte le misure di sicurezza stabilite dalla Commissione Antiviolenza spagnola in occasione dell’imminente partita di Champions League fra Barcellona e Inter, presso l’impianto sportivo Lluís Companys sito in Montjuic.

Non è consentito svolgere attività a sostegno della squadra ospite all’interno delle aree riservate ai tifosi di casa;

È stata bloccata la vendita dei biglietti ad indirizzi IP e carte di credito del paese della squadra avversaria;

Gli annunci sul sito web del Barcellona in fase di vendita dei biglietti sono destinati soltanto ai tifosi di casa;

Vietato indossare indumenti e accessori identificativi della squadra ospite all’esterno dell’area riservata ai tifosi ospiti;

I tifosi devono avere a portata di mano i documenti di identificazione, da mostrare su richiesta;

L’accesso numero 10 è abilitato ai soli tifosi ospiti;

Non è consentita la vendita dei biglietti presso le biglietterie dello Stadio Olimpico Lluís Companys;

I tour operator non possono vendere i biglietti ai tifosi della squadra ospite.

Segue, infine, quanto sottoscritto dal Barcellona all’interno di un comunicato, rilasciato nelle scorse ore sui propri canali web: “Si invita tutti i tifosi della squadra ospite sprovvisti di biglietto a non recarsi allo stadio, poiché non potranno acquistare biglietti in nessuna zona dell’impianto. Potranno assistere alla partita solo i tifosi dell’Inter in possesso di un biglietto distribuito dal proprio club e destinato all’area riservata ai tifosi ospiti. In questa occasione, si chiede, inoltre, ai tifosi ospiti di non introdurre razzi o altro materiale pirotecnico all’interno dello Stadio Olimpico Lluís Companys. L’accesso allo stadio sarà negato a chiunque venga trovato in possesso di tale materiale durante le perquisizioni prima dell’ingresso“.