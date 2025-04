Pagelle e tabellino Barcellona-Inter 3-3: Dumfries monumentale, Dimarco non regge all’urto

Top e flop di Barcellona-Inter, andata della semifinale di Champions League: il riassunto e i giudizi della gara

L’Inter si gioca tutta la stagione o quasi in Catalagna contro il Barcellona di Flick, dopo aver perso il primo posto in campionato e aver abbandonato la Coppa Italia con la sconfitta contro il Milan. Simone Inzaghi recupera Thuram mentre è costretto a rinunciare a Pavard. Durante il riscaldamento, Flick ha rischiato di perdere Lamine Yamal, bloccato da un risentimento muscolare: l’allarme è rientrato dopo pochi minuti.

Dopo trenta secondi, Thuram infila di tacco Szczesny su cross di Dumfries: avvio incredibile dell’Inter. La risposta dei catalani arriva all’11’ con un tiro di Torres che finisce fuori di un metro. Torres ci riprova di prima, da posizione defilata, al 19′: di nuovo fuori. Al 20′, Dumfries con una girata al volo, sugli sviluppi di un angolo, brucia l’ex Juve: è 2-0. Yamal si mette in proprio al 23′ e accorcia dopo aver seminato il panico fra le maglie bianche dell’Inter.

Passano due minuti e il diciassettenne ci riprova puntando Dimarca: la sua conclusione da posizione impossibile scheggia la traversa. Olmo di prova da fuori al 35′: Sommer devia in angolo. Il Barça spinge e al 38′ arriva il pareggio del Barcellona con un goal di Ferran Torres.

L’Inter ci prova a inizio secondo tempo con un tiro poco preciso di Dimarco. Il Barça non riesce a imprimere lo stesso ritmo forsennato del primo tempo. Da angolo, al 63′, Dumfries vola e segna il terzo goal nerazzurro. I catalani ci mettono un minuto a pareggiare con Rapinha con un tiro potentissimo da fuori: traversa, schiena di Sommer e (auto) rete. Al 74′, Mkhitaryan segna su cross di Dumfries: è fuorigioco. Yamal, anche senza volerlo, disegna calcio: all’86’ sbaglia un cross e colpisce l’incrocio dei pali. Al 90′ Rafinha tira una bomba da fuori, Sommer alza sulla traversa.

L’Inter esce viva da un incubo: il Barcellona spaventa ma non piega lo spirito nerazzurro. Dumfries migliore in campo. Dall’altra parte c’è Yamal.

Top e flop Barcellona-Inter

TOP

DUMFRIES – 8 – La colonna che è mancata. Propizia la rete flash di Thuram e poi s’inventa il colpo da fuoriclasse per il secondo goal nerazzurro. Quando nessuno si aspettava di più da lui, propizia il terzo goal dell’Inter. I catalani lo soffrono sia con Martin che con Araujo.

BARELLA– 7 – Per i nerazzurri è il punto di riferimento tecnico, sia per impostare che per superare il pressing dei padroni di casa. Non è sempre lucido ma ci mette qualità, idee e coraggio. Uscito Calhanoglu, si piazza in regia e fa anche lì il suo.

THURAM – 7 – Chiaramente è a pezzi, ma è fondamentale.

FLOP

DIMARCO – 5,5 – Yamal lo terrorizza. Per il canterano nerazzurro il compito è ingrato e la forma fisica è già precaria in partenza. Spreca quando ha l’occasione di proporsi in avanti.

Tabellino Barcellona-Inter

3-3

1′, Thuram; 20′, Dumfries; 23′, Yamal; 37′, Torres; 64′, Dumfries; 65′, Sommer (aut)

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny 6; Koundé 6 (41′, Garcia 6,5), Cubarsi 6,5 (82′, Christensen 6), Inigo Martinez 6,5, Gerard Martin 6 (46′, Araujo 6); de Jong 6, Pedri 6,5 (82′, Gavi 6); Yamal 8, Dani Olmo 6 (68′, Fermin 6), Raphinha 7,5; Ferran Torres 7. All. Flick 6

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Acerbi 6, Bastoni 6; Dumfries 8 (80′, Darmian 6), Barella 7, Calhanoglu 6 (70′, Frattesi 6), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 5,5 (55′, Carlos Augusto 6); Lautaro Martinez 6 (46′, Taremi 6), Thuram 7 (80′, Zielinski sv). All. Inzaghi 6,5

ARBITRO: Turbin

Ammoniti: 58′, Calhanoglu; 69′, Cubarsi