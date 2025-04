Ritorno a sorpresa: che colpo, operazione inaspettata in casa Inter

L’addio all’Inter è più di una possibilità a fine stagione. Da non escludere un possibile ritorno a sorpresa

Un anno fa, proprio in questi giorni, l’Inter festeggiava lo Scudetto della seconda stella al termine di una stagione trionfale in Serie A. Proprio a ridosso di quel trionfo, la dirigenza ha entusiasmato ulteriormente la tifoseria nerazzurra con l’annuncio di due nuovi acquisti a parametro zero, inseguiti anche da altri top club.

Zielinski e Taremi, rispettivamente uno dei migliori centrocampisti della Serie A e uno degli attaccanti più ambiti d’Europa, protagonista assoluto delle vittorie del Porto di Conceicao in patria e bomber prolifico anche in Champions dove i lusitani sono stati un habituée della fase a eliminazione diretta fino alla scorsa edizione. Acquisto di Taremi che è stato anche ulteriore occasione di sfottò nei confronti del Milan, vicinissimo all’attaccante iraniano nell’agosto 2023.

A un anno di distanza, l’entusiasmo per l’arrivo di Taremi è totalmente svanito e ha lasciato spazio alla delusione per il rendimento dell’attaccante ben al di sotto delle aspettative. Tre i gol segnati finora dall’ex Porto (tutti peraltro ininfluenti e due su rigore) in 37 presenze complessive nella maggior parte delle quali, tranne qualche sussulto, non ha certo impressionato.

Taremi, futuro in bilico all’Inter: le ultime

Da grande acquisto un anno fa alla conferma in bilico a fine stagione. Uno scenario inevitabile per Taremi a fronte del rendimento sin qui offerto. Come risulta a InterLive, la dirigenza è intenzionata a valutare possibili offerte che potrebbero arrivare per il centravanti. La richiesta oscilla tra i 5 e i 10 milioni, cifra che permetterebbe al club anche di centrare una plusvalenza.

Nonostante la stagione deludente, Taremi continua ad avere mercato all’estero. Prima dell’approdo all’Inter ha ricevuto ricche offerte da alcuni dei club della Saudi League, tutte rifiutate. L’attaccante ha preferito restare in Europa, uno scenario che verosimilmente si concretizzerà anche in caso di addio all’Inter. Attenzione, in particolare, alle possibili offerte che potrebbero arrivare da club del campionato portoghese dove Taremi è stato protagonista oltreché con il Porto anche con il Rio Ave, compagine quest’ultima con cui è stato capocannoniere nella stagione 2019-2020.

Tra le ipotesi sul futuro di Taremi c’è anche quella di un possibile ritorno al Porto. E’ stata una stagione deludente per i Dragoes mai in grado di insidiare Benfica e Sporting nella lotta Scudetto ed eliminati dalla Roma nei sedicesimi di Europa League. Una delle poche note liete nell’annata del Porto è stato Samu Omorodion, l’attaccante spagnolo acquistato dall’Atletico Madrid e autore di 22 gol in stagione.

La dirigenza del Porto potrebbe pensare di affiancargli da alternativa un attaccante esperto come Taremi che può tornare nel suo ex club anche per preparare al meglio il Mondiale che disputerà con l’Iran nel 2026. Nulla di pianificato ovviamente ma una pista da seguire nel caso l’Inter decidesse di vendere il centravanti anche per liberarsi di un ingaggio pesante da 3 milioni a stagione.