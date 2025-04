Thuram trasforma l’Inter: Inzaghi chiama Marotta, dati da brividi

L’assenza di Marcus Thuram è stata pesantissima per l’Inter: un dato da brividi cambia tutto per i nerazzurri e la gestione Marotta

La grande gioia, l’eliminazione del Bayern Monaco e la qualificazione a una storica semifinale di Champions League nascondevano un’insidia non di poco conto. Proprio nel match di ritorno, Marcus Thuram ha riportato un affaticamento muscolare che rischia di essere decisivo per la stagione dell’Inter.

Il recupero è stato piuttosto lento rispetto alle attese e non ha permesso al francese di essere in campo contro Bologna, Milan e Roma. Non a caso, sono arrivate tre sconfitte e nessun gol segnato, davvero inaspettato se si analizzano i numeri del miglior attacco della Serie A.

In realtà, un altro dato poteva pronosticare quanto effettivamente è successo ed è ancora più acuito dalle ultime tre prestazioni dell’Inter. Infatti, con Thuram in campo (dal primo minuto o dalla panchina) l’Inter ha una media di 2.3 gol segnati a incontro. Senza il francese, la media crolla a 0.3. Non sono numeri che si possono equivocare: senza il figlio d’arte manca un riferimento essenziale per il gioco e nessuno dei possibili sostituti ha le sue caratteristiche.

L’attacco crolla senza Thuram: come sta e cosa filtra per stasera

Solo ieri Thuram ha ripreso a lavorare con il gruppo, per cui la sua forma non può essere per nulla delle migliori. Allo stesso tempo, in una partita così importante per un’intera stagione, non si può badare al sottile e bisogna mettere in campo i migliori. Ieri sono arrivate ottime indicazioni dal campo e in rifinitura Inzaghi ha provato il tandem titolare.

Nel walk around, però, il francese si è accomodato in panchina e in conferenza il tecnico di Piacenza non ha dato certezze. In ogni caso, Thuram non ha i 90 minuti nelle gambe, ma è stato convocato e ci sarà. Poi ci sarà tempo anche per pensare al futuro.

Non è accettabile restare in corsa per tutti gli obiettivi e arrivarci con un reparto offensivo così spuntato e un gap tanto evidente tra titolari e riserve. Inzaghi e Marotta stanno pianificando un calciomercato all’altezza della situazione, che possa regalare uno o due nuovi bomber. Uno di questi dovrà essere in grado di sostituire Thuram, almeno a livello di caratteristiche.