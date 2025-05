Chiesa-Inter, c’è la svolta: segnale da Slot, mese decisivo

Il futuro di Federico Chiesa si intreccia ancora con quello dell’Inter: nuovo segnale da Slot, può essere il mese decisivo

I sorrisi, la gioia e le emozioni di un titolo di Premier League conquistato non possono lenire l’insoddisfazione di una stagione passata ai margini per Federico Chiesa. L’esterno offensivo è stato uno dei nomi più chiacchierati dello scorso calciomercato: dopo la certezza dell’addio alla Juventus, diversi club hanno pensato a lui, a partire da Inter, Napoli e Roma.

Nelle fasi finali del mercato, però, ha prevalso la pista estera: il Barcellona non ha chiuso e allora ad affondare il colpo è stato il Liverpool. Dopo la felicità iniziale, Chiesa è piombato in un tunnel in cui non ha praticamente mai visto il campo. L’attaccante ha giocato solo quattro volte in Premier League, mettendo in fila 37 minuti totali.

È davvero pochissimo per chi aveva trascinato l’Italia alla vittoria degli Europei con Roberto Mancini in panchina. Inoltre, Chiesa rischia anche di non prendere la medaglia, proprio a causa dei pochi minuti giocati. Oltre al danno, sarebbe la beffa finale e gli spazi rischiano di stringersi ulteriormente nella prossima stagione, visto che i Reds cercano un altro attaccante.

Ultime chance per Chiesa al Liverpool: si avvicina il ritorno in Italia

Secondo quanto ha spesso dichiarato Arne Slot, il basso minutaggio di Chiesa era dovuto a una condizione mai ai livelli desiderati dal Liverpool. A titolo acquisito, però, ora ci si aspetta qualche occasione in più nel finale di stagione per l’ex Juventus, che avrà il dovere di sfruttarla per guadagnarsi la conferma l’anno prossimo.

Si tratta già di un’ultima spiaggia ed ecco perché la sensazione è che si vada comunque verso l’addio a fine stagione. L’Inter, come vi abbiamo raccontato già nelle scorse settimane, resta una possibilità, nonostante il 3-5-2 non sia proprio il sistema tattico ideale per esaltare le qualità di Chiesa. Occhio anche a Roma e Napoli, e pure il Milan potrebbe farci un pensiero in caso di addii pesanti in attacco.

Marotta aspetta nuovi segnali da Liverpool, ma valuta la via del prestito, considerando che il ragazzo ha bisogno di giocare per recuperare la Nazionale italiana in vista del prossimo Mondiale. Ancora è presto per capire definitivamente quale piega prenderà il futuro, ma già il mese di maggio potrebbe essere decisivo per indirizzarlo in un senso o nell’altro.