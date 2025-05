Inter, due per uno in Serie A: prende il posto di Mkhitaryan e Frattesi

Ennesimo potenziale obiettivo di mercato accostato all’Inter. Ecco chi potrebbe essere l’innesto giusto per il centrocampo nella prossima stagione

Non c’è occasione ormai in cui al presidente Marotta non venga rivolta una domanda sugli obiettivi e le strategie di mercato dell’Inter. E’ accaduto anche mercoledì sera nel pre partita della semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Intervistato da Alessia Tarquinio su Amazon Prime Video, Marotta ha ribadito quanto affermato già in altri interventi precedenti: “Vogliamo investire su profili che possano rappresentare un patrimonio per il presente e per il futuro. Non faremo operazioni a sé stanti, andando su svincolati con ingaggi alti ma su giocatori che possano fare al caso nostro, fermo restando questo gruppo che è già un buon punto di partenza.” Queste la strategia che seguirà l’Inter e che rende plausibile l’accostamento ad alcuni obiettivi di mercato che rientrano pienamente, per caratteristiche tecniche e apporto potenziale all’organico, nel nuovo corso voluto da OakTree di cui Marotta si fa ogni volta portavoce.

Aspettiamoci dunque cambiamenti significativi nell’organico del prossimo anno nei vari reparti, centrocampo compreso dove la dirigenza è già intervenuta con l’acquisto di Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il croato potrebbe sostituire Asllani nel ruolo di vice Calhanoglu. Quella del centrocampista albanese non è l’unica situazione in bilico in vista della prossima stagione. Mkhitaryan non ha nascosto propositi di ritiro mentre per Frattesi non si sono sopiti ancora i rumors su una possibile cessione (smentita più volte dall’Inter) per andare a giocare con più continuità altrove.

Inter, ecco chi può sostituire Mkhitarian e Frattesi: è una certezza della Serie A

Oltre a Samuele Ricci, ambito anche dal Milan, un altro nome è stato già avvicinato all’Inter per rinforzare il centrocampo, quello di Lewis Ferguson. Il capitano del Bologna ha rinnovato il contratto con i rossoblù fino al 2028, situazione che non preclude affatto l’interessamento nei suoi confronti dei top club di Serie A. Thiago Motta lo avrebbe rivoluto con sé alla Juve mentre sia Inter che Napoli lo corteggiano da tempo anche in questa stagione nella quale, dopo il rientro dall’infortunio al ginocchio, non ha avuto la continuità di rendimento dello scorso anno.

Chi vede benissimo Lewis Ferguson all’Inter è il talent scout Michele Fratini. Il motivo lo ha ribadito in una recente intervista a Ti Amo Calciomercato, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it. “E’ un centrocampista completo, ancora abbastanza giovane e forte fisicamente. E’ bravo sia nella fase difensiva che soprattutto in quella offensiva. Lo vedo bene all’Inter come mezzala. Da un lato c’è Mkhitaryan che potrebbe smettere. Dall’altro Frattesi che vuole giocare di più, magari altrove.”

Ferguson, di fatto, ha caratteristiche comuni a entrambi i calciatori dell’Inter e può garantire a Inzaghi un apporto di grande qualità e sostanza in mediana. E’ quello che cerca anche il Napoli, altra squadra – secondo Fratini – cui lo scozzese potrebbe far comodo soprattutto in caso di addio di Anguissa, ipotesi quest’ultima che può concretizzarsi anche con il rinnovo automatico del contratto del camerunese.

Le possibilità di arrivare a Ferguson dipendono ovviamente dalla volontà del Bologna di cederlo. Rinnovo a parte, vedremo quale sarà quest’anno la scelta del club con l’eventuale seconda qualificazione europea consecutiva ovvero se trattenere o meno i migliori giocatori in organico oppure cederne alcuni come accaduto con Zirkzee e Calafiori. Per prendere Ferguson, si parte da una valutazione di almeno 30 milioni. Le pretendenti sono già avvisate.