Inzaghi, contrattacco su rosa e mercato: “Questa favoletta deve finire”

L’allenatore dell’Inter è sempre più nel mirino della critica per i risultati di questo finale di stagione. Doppio sfogo in diretta: “La colpa è di altri”

Un brutto risveglio dopo un bel sogno. Per mesi l’Inter ha combattuto su tutti i fronti nella speranza di rendere questa stagione memorabile, suscitando l’invidia dei nemici e alimentando le visioni oniriche dei suoi tifosi. Ora c’è delusione, ma anche riconoscenza nei calciatori e nel loro allenatore Simone Inzaghi.

Perché se la meta non è quella desiderata, il viaggio è stato comunque bellissimo. Fuori dal mondo Inter, e purtroppo in alcuni casi anche tra gli ambienti nerazzurri, si sono aperte le discussioni. Tra termini deliranti come “crisi” e “fallimento”, si è aperta la caccia al colpevole. A gennaio è sfumata la Supercoppa Italiana, ad aprile la Coppa Italia e a maggio – salvo ribaltoni ad oggi impensabili – sarà la volta dello scudetto e della Champions League. Qualcuno punta il dito contro i calciatori, alcuni accusati di non essere all’altezza della maglia che indossano, altri di non aver reso per il valore che li contraddistingue.

Altri se la prendono con i vertici societari, da Oaktree a Marotta e Ausilio, rei di non aver fatto praticamente mercato nelle ultime due sessioni estiva e invernale per rinforzare la rosa. Ma la maggior parte delle critiche sta piovendo su mister Inzaghi, cui si rimproverano scelte di formazioni, cambi e poco turnover, ma anche mancanza di lucidità nei momenti chiave e troppo nervosismo.

Inter, due giornalisti a difesa di Inzaghi: “Volevano rinforzarsi con Palacios?”

Tra i tanti attacchi ricevuti da Simone Inzaghi, ci sono anche due voci fuori dal coro che si sono espresse ai microfoni di ‘Radio Radio’. La prima è quella del conduttore Ilario Di Giovambattista: “La favoletta delle due squadre deve finire, personalmente dei panchinari dell’Inter non ne vorrei nemmeno uno nella mia squadra“.

Molto più duro il commento del giornalista sportivo Gianni Visnadi: “La scorsa estate Inzaghi ha chiesto Gudmundsson dal Genoa e invece gli hanno dato il portiere di riserva. Poi mi piacerebbe andare a riprendere quei giornali dove si parlava di Palacios come di un fenomeno in difesa, visto che ora fa la riserva nel Monza ultimo in classifica… E volete farmi credere che questo ragazzo avrebbe dovuto rinforzare l’Inter campione d’Italia per potere puntare a fare il Triplete? Io mi chiedo: ma come si fa a dare lo colpa a Inzaghi?”.