L’Inter vuole il bomber della Serie A, il prezzo è fissato: 30 milioni

C’è anche l’Inter sul bomber della Serie A. Servono almeno 30 milioni per strapparlo al suo club

Si prospetta una rivoluzione in attacco per l’Inter nella prossima stagione. Questa è già una certezza del prossimo mercato nerazzurro che, come confermato ulteriormente da Marotta nelle dichiarazioni a Amazon Prime nel pre partita di Barcellona-Inter, si focalizzerà soprattutto sugli acquisti di giovani che garantiscano un apporto di qualità all’organico e anche un asset patrimoniale in prospettiva.

Seguendo queste linee guida, fortemente volute da OakTree fin dal suo insediamento, l’Inter andrà in cerca dei nuovi attaccanti che dovranno supportare e alternarsi a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. C’è bisogno di un cambio di marcia nel reparto. Le buone prestazioni di Taremi sono state pochissime così come i suoi gol, un rendimento che ne mette inevitabilmente in dubbio la conferma per la prossima stagione.

Inesistenti, al momento, le chance di un rinnovo per Correa e si preannuncia lo stesso epilogo anche per Arnanutovic, nonostante l’austriaco, rispetto al compagno di squadra, abbia ripagato la fiducia di Inzaghi con i gol messi a segno con Udinese, Cagliari e Lazio in Coppa Italia. I rinforzi, pertanto, potrebbero essere almeno due. Tra questi può esserci anche un centravanti che, per caratteristiche, ricorda proprio Arnautovic.

C’è anche l’Inter sul bomber della Serie A, attenzione alle possibile contropartite

Ci riferiamo a Lorenzo Lucca, attaccante che l’Udinese potrebbe cedere in estate dopo aver respinto a gennaio il tentativo del Milan che aveva puntato il numero 17 bianconero prima che si sbloccasse la trattativa per Santiago Gimenez. Trentaquattro le presenze di Lucca in questa stagione con dodici gol e due assist, numeri importanti cui vanno aggiunte anche due convocazioni in Nazionale.

Lucca è un profilo da OakTree che può far comodo a Inzaghi soprattutto per le capacità di fare reparto da solo e allungare la squadra. Un attaccante dagli ampi margini di valorizzazione soprattutto dal punta di vista tecnico ma che assicura un buon contributivo realizzativo come confermano le altre dieci reti segnate nella scorsa stagione alla sua prima annata con l’Udinese.

Il club friulano ha chiesto 30 milioni al Milan nella trattativa che c’è stata lo scorso gennaio. La valutazione è rimasta la stessa, un prezzo che l’Inter potrebbe abbassare con l’inserimento di possibili contropartite di interesse per l’Udinese come Francesco Pio Esposito. L’attaccante ha appena rinnovato con i nerazzurri e potrebbe partecipare al Mondiale per Club prima di un’altra possibile cessione, di nuovo a titolo temporaneo, in vista del definitivo rientro in nerazzurro nel 2026.

Oltre a Esposito, un altro dei calciatori nerazzurri che può interessare l’Udinese è Tomas Palacios, anche lui di nuovo cedibile alla conclusione del prestito al Monza.

Insomma, l’Inter può giocarsi ampiamente le sue chance qualora decidesse di puntare su Lucca. Oltreché del Milan, l’attaccante bianconero è un obiettivo anche della Roma, altra squadra che si rinforzerà in attacco. Attenzione anche alla Fiorentina che cerca un centravanti da affiancare a Kean.