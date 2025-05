Non solo Lautaro, un altro big salta Inter-Barcellona: c’è la lesione

Prima Inzaghi e poi Mkhitaryan: arrivano conferme sull’assenza di Lautaro in Champions. Con tutta la lesione, il capitano vorrebbe esserci

Al termine di Barcellona-Inter, Simone Inzaghi era stato chiaro, ammettendo di nutrire scarse speranze rispetto a un recupero di Lautaro dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il match alla fine del primo tempo. Ieri ha parlato anche Mkhitaryan. E le sue dichiarazioni sembrano confermare la sfiducia rispetto alle già scarse possibilità di recupero.

“Faremo del nostro meglio a San Siro“, ha detto l’armeno. “Ovviamente non sarà semplice perché abbiamo perso il nostro capitano, il nostro leader, Lautaro Martinez. Ma dobbiamo cercare di fare del nostro meglio anche per sostituirlo e giocare senza di lui“. La sensazione, già prima degli esami, era quella di un infortunio di non lieve entità: una lesione da poter smaltire con uno stop di almeno un paio di settimane. La lesione ai flessori è un fastidio delicato. Il rischio è che la sua stagione possa essere finita qui.

C’è invece ancora qualche speranza per Pavard, anche se il suo rientro per la semifinale va interpretato come un obiettivo tanto difficile quanto rischioso. Gli esami clinici e strumentali che si sono svolti oggi per Lautaro Martinez presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra. “Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno“, ha scritto l’Inter nel suo comunicato. L’argentino vorrebbe provare a esserci contro il Barcellona. Con tutti i rischi del caso.

Lo spettacolare 3-3 in Catalogna è costato caro all’Inter. Perdere il capitano non è cosa da poco. Anche il Barcellona ha dovuto affrontare uno stop. Flick è già certo di non poter contare su Jules Koundé, anche lui uscito a fine primo tempo. Il difensore si è già fatto sentire sui social. “Dispiaciuto per l’infortunio, ma la squadra porterà a termine il compito“, ha scritto.

Flick parla degli infortunati: Lewandowski ce la fa?

Il giocatore blaugrana ha riportato una lesione distale al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a stare fuori dai campi per almeno due settimane. Flick non appare disperato, anche perché in vista della gara di ritorno delle semifinali di Champions League potrebbe riavere a disposizione Lewandowski e Balde. Soprattutto sul secondo ci sono buone sensazioni. Lo stesso allenatore del Barcellona ha lasciato intendere che il difensore potrebbe essere recuperato.

In conferenza stampa, per parlare dell’impegno di Bundesliga contro il Lipsia, Flick ha dichiarato: “Può darsi che Lewandoski ce la faccia per martedì… Sta migliorando, la situazione sta evolvendo in maniera decisamente migliore rispetto a quello che ci aspettavamo. Ma dobbiamo aspettare, mancano alcuni giorni ma può darsi che torni per martedì“. L’ipotesi è che il polacco possa partire dalla panchina. Contro il Lipsia, in porta, giocherà Ter Stegen. Sarà una prova generale che potrebbe portarlo a schierarlo anche in Champions.

Riguardo a Balde, l’allenatore tedesco ha aggiunto: “Dobbiamo aspettare e vedere come procedono le cose giorno per giorno. Balde è sulla strada giusta, ma dobbiamo aspettare. È lo stesso per Casadó, che ha svolto parte dell’allenamento oggi“. Dopodiché ha anche detto che per il momento non è il caso di rischiare. Ma che entro martedì la situazione potrebbe cambiare.

Difendere meglio: i catalani hanno un piano

Flick ha insomma lasciato intendere che l’attaccante e il difensore potrebbero essere pronti per la prossima settimana ma che l’ultima parola sarà lasciata allo staff medico, dato che il Barcellona potrebbe aver bisogno di entrambi anche nelle ultime settimane, ed è pericoloso rischiare.

Nel corso della stessa conferenza stampa Flick ha anche spiegato che la sua squadra potrebbe adottare una diversa strategia difensiva a Milano. “Penso che possiamo difendere molto meglio“, ha detto il tedesco.

“Non è solo una questione di altezza, ma di come si fanno le marcature, di come ci si assume le responsabilità in fase difensiva… certo che l’Inter ci ha fatto molto male sui calci piazzati. Anche il Bayern ha subito. L’Inter ha anche un grande battitore di corner, forse uno dei migliori al mondo“. Ce l’ha con Dimarco o con Calhanoglu?