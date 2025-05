Scambio Inter-Torino, colpo in arrivo per i nerazzurri

Beppe Marotta sta già lavorando in vista della prossima stagione: il vecchio pallino potrebbe arrivare con una doppia contropartita

Al di là delle urgenze di campo, l’Inter sta già pianificando col dovuto anticipo la prossima stagione, quella che vedrà comunque i nerazzurri protagonisti in Italia e in Europa con rinnovate ambizioni.

Dopo aver lasciato per strada la Supercoppa italiana – gettata alle ortiche dopo il doppio vantaggio dilapidato nella finale col Milan – e la Coppa Italia – i meneghini sono stati estromessi dalla competizione sempre per mano dei rivali cittadini – anche il campionato ha preso una brutta piega.

Le due sconfitte maturate contro Bologna e Roma – allarmante il fatto che non sia stato segnato nemmeno un gol – hanno compromesso pesantemente le speranze di un bis Scudetto che ora, calendario alla mano, è diventato un miraggio.

Il periodo terribile, infarcito di tanti e gravosi impegni, ha anche evidenziato l’inadeguatezza delle cosiddette ‘riserve’ a cui si è affidato il tecnico Simone Inzaghi per far tirare il fiato ai titolarissimi, alcuni dei quali già diventati indisponibili causa piccoli infortuni o per squalifica.

Ecco che allora, per evitare di pagare dazio nella prossima primavera, l’abile Marotta sta pianificando degli acquisti mirati per garantire al suo allenatore ampia scelta nelle rotazioni tanto della difesa quanto del centrocampo e dell’attacco.

Inter a tutta su Ricci: doppia contropartita e cash

Dopo aver già tentato, senza successo, di strappare il gioiello del centrocampo granata all’amico Cairo la scorsa estate – il dirigente meneghino aveva provato ad inserire nell’affare il cartellino di Correa – l’Inter intende tornare pesantemente alla carica per Samuele Ricci subito dopo il Mondiale per Club. O meglio, per far arrivare il centrocampista a Milano dopo la kermesse della FIFA, ma chiudendo l’affare in anticipo.

Come noto, infatti, su Ricci insiste anche da tempo l’interesse del Milan, molto vicino ad ingaggiare il classe 2001 nello stesso mercato di gennaio, nonostante il rinnovo fino al 2028 firmato dal nativo di Pontedera il giorno 2 dell’anno nuovo.

Per convincere il club piemontese a lasciar andare un calciatore che nelle ultime due stagioni ha fatto un salto di qualità impressionante, il Presidente dell’Inter potrebbe mettere su piatto i cartellini di Valentin Carboni, sulla lenta via del recupero dopo la rottura del legamento crociato nello scorso ottobre, e Tomas Palacios, l’argentino dirottato in prestito al Monza nel mercato invernale ma destinato a tornare alla base dal 1 luglio.

Ovviamente, trattandosi di un’operazione che vedrebbe eventualmente i due argentini arrivare in prestito al Toro, Marotta dovrebbe comunque mettere mani al portafogli per formalizzare l’offerta di acquisizione definitiva del cartellino di Ricci. Magari con la solita formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate cifre, per esempio.