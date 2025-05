“Senza Thuram, Inter a metà. Vale 80 milioni”: il sostituto ne costa solo 35

L’attaccante francese forma una coppia perfetta con Lautaro Martinez: “Ma il prossimo anno si separeranno”. Anche Inzaghi e Frattesi con le valigie in mano

Chi afferma che l’Inter ha due squadre mente sapendo di mentire. Ci sono alcuni panchinari il cui livello si avvicina a quello dei titolari, ma ce ne sono altri distanti anni luce. Soprattutto nel reparto offensivo, dove Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono davvero insostituibili.

Ne è convinto anche il noto talent scout italiano Michele Fratini il quale, intervenuto al programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sulla pagina Youtube di Calciomercato.it, ha dichiarato che “l’Inter senza Thuram ha perso la metà della sua squadra. Lo stesso Lautaro Martinez si accoppia in modo spettacolare con lui: le reti segnate da entrambi, però, sono dovute soprattutto al bomber francese. Sono due fuoriclasse senza sostituti. Quando butti la palla avanti e c’è Thuram crea confusione e scombina le difese, inoltre finalizza ed è un grande assist man. Probabilmente il prossimo anno si separeranno.

Rivoluzione nerazzurra? Il ciclo di Inzaghi ormai è finito anche se dovesse vincere la Champions League, cosa che gli auguro di fare da italiano. Se come sembra Gasperini andrà alla Juventus, allora Simone potrebbe prendere il suo posto all’Atalanta. Non sarebbe un passo indietro perché il club bergamasco è molto organizzato, ha uno stadio di proprietà e fa sempre la Champions. Altro nome in uscita è Frattesi: un giocatore totale che può fare mezzala, trequartista e anche l’esterno. E’ vero che è nato a Roma e dentro di sé ha la Roma, ma attenzione anche al Napoli che dovrà sostituire Anguissa“.

Calciomercato Inter, Delap erede di Thuram: “Sarà duello con la Juventus”

E’ naturale che se davvero Marcus Thuram dovesse lasciare Appiano Gentile al termine di questa stagione (e le pretendenti non mancano dal Paris Saint-Germain ai club di Premier League), lo farebbe ad una cifra molto alta, che in parte verrebbe investita per comprare il suo sostituto.

“Thuram è arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach e oggi vale almeno 80 milioni di euro. Poi l’Inter in estate ha il Mondiale per Club e se dovesse fare bene anche lì, la sua quotazione potrebbe arrivare anche a cento. Di fronte a certe offerte, l’Inter potrebbe decidere di cederlo per rifare il reparto offensivo.

Chi al suo posto? Attenzione a Liam Delap, cresciuto nel Manchester City: attaccante inglese classe 2003 che ha già dimostrato di saper fare gol alle big di Premier con il suo Ipswich Town. In Inghilterra lo considerano il nuovo Kane e io sono d’accordo. Anche la Juventus lo vuole: chi lo vuole deve spendere i 35 milioni della clausola”.