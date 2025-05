UFFICIALE l’addio all’Inter: ha firmato fino al 2029, grande colpo!

Bastavano 10 milioni di euro, ma l’Inter, distratta da altro o poco reattiva, non si è mossa in tempo. A spuntarla un club olandese

Il Feyenoord ha bruciato tutte le altre pretendenti, fra le quali, secondo quanto riferito dalla stampa inglese e spagnola, c’erano anche Inter e Roma. Attraverso il pagamento della clausola di rescissione pari a 10 milioni di euro, il Feyenoord ha dunque ingaggiato un ventitreenne che nelle scorse settimane è riuscito a farsi notare da vari club europei. Questione di numeri…

Quando, senza giocare in attacco, in una stagione sola, si riesce a segnare 23 goal e a firmare 5 assist, è inevitabile trasformarsi in protagonisti del calciomercato. Il centrocampista goleador gioca nell’FC Twente, in Eredivisie, la prima olandese, e si chiama Sem Steijn.

Il ventitreenne si è messo in evidenza con goal di rapina, botte da fuori, rovesciate, cavalcate da puro box to box e tiri a giro. Gioca da mezzala, mediano, trequartista o da sottopunta. Per caratteristiche, assomiglia un po’ al primo Brozovic: ha tecnica, ottimi tempi di inserimento e confidenza con il goal. Fisicamente, è meno strutturato dell’ex Inter. Anche tatticamente, è meno disciplinato.

23 goal da centrocampista: va al Feyenoord

Il centrocampista offensivo goleador ha firmato un contratto con il Feyenoord che durerà fino a metà 2029. Il suo Twente, attualmente quinto in classifica, ha goduto sulle prestazioni di Steijn per tre stagioni. Sem è cresciuto nel settore giovanile dell’ADO Den Haag, dopodiché ha giocato in prestito nel Venio, per essere allenato da suo padre.

Nel primo anno al Twente ha segnato 6 goal in 41 presenze fra campionato, coppa ed Europa League. L’anno dopo, nella stagione, 2023-2024, è arrivato a uno score di 19: 17 in campionato e 2 in Europa League. Quest’anno è già a 27, tra campionato, coppa d’Olanda ed Europa League.

𝐒𝐄𝐌 𝐒𝐓𝐄𝐈𝐉𝐍 🔜 𝟐𝟎𝟐𝟗 See you in Rotterdam next summer! 🤝 pic.twitter.com/8E8OqtOAmi — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 1, 2025

A gennaio il ragazzo aveva rinnovato con il Twente, ma pare che Robin van Persie si sia mosso personalmente per convincerlo a passare al Feyenoord. Il Twente, con i 10 milioni incassati, punterà a Quinn Sullivan, centrocampista statunitense del Philadelphia Union.

Cessioni a centrocampo per l’Inter

L’Inter, che ha già preso Sucic, non dovrebbe intervenire ancora per rinforzare il centrocampo, a meno di cessioni importanti. Tutto dipenderà quindi dal futuro dei nomi in bilico: Frattesi, Asllani e Zielinski. Ai tre si aggiunge poi il dubbio su Mkhitaryan, che nelle ultime settimane ha annunciato di non escludere a priori l’idea di un ritiro a fine stagione.

Su Frattesi potrebbero farsi avanti Roma e Napoli. Per Asllani, il club attualmente interessato è il Bologna. Magari Sartori potrebbe richiedere il cartellino dell’albanese come contropartita parziale per l’affare Castro.

L’Inter, però, potrebbe anche mostrare interesse per Morten Frendrup del Genoa, attualmente nel mirino della Juve e del Liverpool. Inzaghi chiede da anni un centrocampista fisico, in grado di garantire dinamismo e sostanza nei contrasti. Il danese ha già dimostrato di essere forte e di poter competere in Serie A. Inoltre ha una caratteristica rara che potrebbe far molto comodo al centrocampo nerazzurro: sa difendere.