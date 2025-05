Caviglia fasciata: Inzaghi trema per Inter-Barcellona

Brutte notizie per il tecnico nerazzurro. Il problema fisico rappresenta un’incognita per il club meneghino e la speranza è quella di un recupero

Ad Appiano Gentile l’attenzione è rivolta principalmente alla Champions League. Nonostante c’è una partita contro il Verona che vale molto in chiave primo posto, il principale obiettivo dell’Inter in questo momento sembra molto chiaro: andare in finale. Per farlo si deve obbligatoriamente vincere contro il Barcellona. Una situazione che sta portando Inzaghi ad effettuare ampio turnover in campionato.

Lo sguardo è comunque verso quella infermeria che non sempre dà delle buone notizie. Pavard e Lautaro Martinez in questo momento sono quelli più in dubbio. La speranza di recuperarli esiste, ma c’è anche il timore di dover fare a meno di loro nell’appuntamento clou della stagione. E c’è uno scatto che inizia a preoccupare molto in casa Inter.

Inter e il tema degli infortunati

In un momento come questo gli infortunati rappresentano forse il vero timore di tutti gli allenatori. Ma in casa Inter c’è una preoccupazione maggiore visto che le seconde linee non hanno mai realmente convinto. Quindi le assenze come Pavard e Lautaro, forse più il secondo, rischiano di avere un peso ancora più importante.

La caviglia fasciata di Pavard preoccupa Inzaghi

Ad Appiano Gentile si respira una atmosfera serena, ma c’è la caviglia di Pavard che preoccupa molto Inzaghi. Il difensore è ai box per una distorsione e nei giorni scorsi si era ipotizzato un suo ritorno contro il Verona per poi averlo pienamente in condizione nel match di Champions League.

Ma la foto pubblicata sui social da Thuram fa pensare ad un quadro diverso. La caviglia di Pavard in foto è ancora fasciata e quindi la sua presenza contro il Barcellona resta in forte dubbio. Le possibilità di averlo a disposizione c’è, ma i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida e in base alle sensazioni che avrà il francese.

Ancora più complicata la situazione Lautaro. Gli esami non hanno evidenziato una lesione, ma una elongazione. Un problema meno grave di quanto si poteva immaginare in un primo momento, ma il suo recupero contro il Barcellona continua ad essere in forte dubbio.

Lautaro vuole esserci contro il Barcellona

Al momento la situazione di Lautaro è in continua evoluzione. L’argentino vuole esserci a tutti i costi martedì e la sua coscia continua a migliorare. I dubbi comunque saranno sciolti solamente a ridosso della partita.