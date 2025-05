DIRETTA Inter-Verona: segui la cronaca LIVE del match di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Verona di Zanetti nella trentacinquesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Verona a Milano nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che non stanno attraversando un buon momento di forma che sarà diretta dall’arbitro .

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalle due sconfitte di fila di misura senza segnare gol contro il Bologna e la Roma, vogliono tornare al successo che permetterebbe di qualificarsi aritmeticamente per la prossima Champions League. Privi degli squalificati Calhanoglu e Inzaghi, l’obiettivo è quello di centrare i tre punti per non far scappare il Napoli e soprattutto prepararsi al meglio alla gara di ritorno di martedì contro il Barcellona per le semifinali della massima competizione europea per club.

Dall’altro lato i gialloblù di Paolo Zanetti, che a loro volta vengono dai due ko contro la Roma e il Cagliari e che devono fare a meno di Ghilardi e Coppola appiedati dal giudice sportivo, sognano il colpaccio in casa dei campioni d’Italia per avvicinarsi alla salvezza matematica. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 5-0 grazie alla doppietta di Thuram e ai gol di Correa, De Vrij e Bisseck, tutti nel primo tempo. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Verona live in tempo reale.