Inter, cessione Taremi: trovato un acquirente in Serie A

Il club nerazzurro, nell’àmbito di un restyling del parco attaccanti, ha deciso di cedere l’ex Porto: nuova destinazione in Serie A

Forse le cose migliori, anche considerando l’importanza dell’impegno, le ha fatte vedere proprio mercoledì sera, contro il Barcellona, nella pirotecnica gara di andata delle semifinali di Champions. Chiamato a sostituire l’infortunato Lautaro Martinez, che ha lasciato il campo all’intervallo per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra, l’attaccante iraniano ha contribuito, col suo sacrificio in termini di pressing, sponde e ripiegamenti difensivi, a portare a casa un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Preferito a Marko Arnautovic, che pure nel corso della stagione ha dato risposte non eccezionali, ma quanto meno più positive rispetto all’ex Porto, Mehdi Taremi si è calato perfettamente nella parte, restando anche da solo sul fronte offensivo nei minuti finali.

Al di là del buon impatto avuto al cospetto della big spagnola però, non va dimenticato che l’annata di un giocatore che era stato ad un passo dalla firma col Milan nell’estate del 2023, non è stato affatto positivo. Abulico, spaesato, assente in area di rigore – che pure era stato il suo regno nella lunga e felice esperienza in Portogallo – Taremi ha deluso le attese.

A parte le sole tre segnature annuali, quello che ha colpito in negativo è stata l’assoluta incapacità di sostituire degnamente Lautaro o Marcus Thuram quando circostanze dovute ad infortuni, squalifiche o turnover hanno costretto Inzaghi a pescare dalla panchina.

Titolare di un contratto in scadenza nel 2027, l’attaccante asiatico è praticamente certo di non restare a Milano nei prossimi anni. Le pretendenti, anche nel massimo campionato italiano, non mancano.

Taremi dalla Turchia alla Serie A: il futuro del bomber

Già corteggiato da alcuni club di Liga e da altri della ricca Saudi Pro League, il centravanti iraniano potrebbe restare a sorpresa in Italia. Pur avendo manifestato la volontà di giocare ancora con la maglia nerazzurra, Marotta e soci hanno già preso la loro decisione. Taremi potrebbe anche fungere da pedina di scambio per agevolare l’Inter nell’acquisto di profili già messi in agenda dalla dirigenza meneghina.

Ecco che allora, come riferito da esperti di mercato usciti allo scoperto nelle ultime ore, il calciatore potrebbe accasarsi a Firenze, destinazione perfetta per trovare più spazio e per mostrare che nonostante le 32 primavere sulle spalle, lui ha ancora tanto da dare al campionato italiano.

Sebbene sulle tracce di Taremi ci siano anche altre big italiane – nonché i turchi del Besiktas – che vorrebbero averlo tra le proprie fila come bomber di scorta, la destinazione toscana sembra le preferita anche dai vertici nerazzurri, che sognano ancora di strappare a Commisso e Pradé uno tra Pietro Comuzzo e Moise Kean, i gioielli viola messisi in gran luce in questa stagione sotto la guida di Raffaele Palladino.