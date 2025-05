La stella dell’under 21 nel mirino: l’Inter prepara lo sgarbo al Milan

Nuova battaglia di mercato alle porte tra i due club meneghini: obiettivo comune un talento destinato al grande salto il prossimo anno

Sul campo, a dir poco clamorosamente, la lotta è stata vinta dal Milan. In modo anche netto, e doloroso per le ambizioni della società di Viale della Liberazione, stroncata direttamente dai rivali cittadini in due delle quattro competizioni stagionali che erano nel mirino di Simone Inzaghi e soci.

La rimonta subita in Supercoppa, che ha regalato ai rossoneri il primo trofeo stagionale, nonché la scoppola rimediata in Coppa Italia nel doppio confronto di semifinale, che ha permesso a Conceiçao e soci di guadagnarsi l’accesso alla finale della competizione, sono ferite ancora aperte in tutto il mondo nerazzurro.

Per non parlare del doppio confronto in campionato, in cui l’Inter ha lasciato per strada ben 5 punti su 6 a disposizione, chiudendo il bilancio stagionale coi cugini con due pareggi (di cui uno ininfluente, nell’andata di Coppa) e ben tre sconfitte. Il dato continua ad essere sorprendente anche in virtù dell’acclarata superiorità della formazione nerazzurra rispetto a quella rossonera, dimostrata dalla posizione di classifica in Serie A e da ben diverso cammino in Champions League: e dire che poi, a rendere ancor più inspiegabile il tutto, alla vigilia del primo dei 5 derby stagionali, la Beneamata veniva da 7 trionfi consecutivi contro il Milan.

Alle porte di una sessione estiva di scambi che vedrà lo stesso Diavolo in procinto di avviare una rivoluzione che comporterà la nomina di un nuovo Ds, di un nuovo tecnico, e di un massiccio restyling della rosa, i due club di Milano si apprestano a scontrarsi per un comune obiettivo di mercato.

Inter e Milan, nuovo derby sul mercato: Coppola nel mirino

Pur nelle difficoltà di una stagione che ha visto la sua squadra ingoiare anche amari bocconi a causa di fragorose batoste casalinghe (le goleade subite al ‘Bentegodi‘ dalla stessa Inter, dall’Atalanta e dall’Empoli hanno anche fatto vacillare la posizione del tecnico Zanetti), Diego Coppola ha dato il meglio di sé nel guidare l’Hellas Verona alla missione salvezza.

Un compito che, nonostante manchi ancora la certezza dell’aritmetica, può dirsi concluso con successo. Gli scaligeri sono padroni del proprio destino: solo una concatenazione di risultati negativi può ora compromettere la permanenza in A dei gialloblù.

Spesso titolare nell’Under 21 azzurra guidata da Carmine Nunziata, il classe 2003 è uno dei giovani difensori italiani di maggior affidabilità. Marotta, che già si era mosso sul profilo nel mercato di gennaio, deve ora guardarsi dall’aggressività mostrata dal Milan, che vorrebbe portare a Milanello il calciatore nell’ambito di un ringiovanimento del reparto arretrato. Guarda caso la stessa esigenza lamentata dall’Inter.

È tutto apparecchiato, insomma, per un nuovo derby che stavolta si giocherà sul tavolo delle trattative per il giovane centrale difensivo del Verona. Chi la spunterà?