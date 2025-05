Pazza idea Inter, occhi sul giovane gioiello del Milan

Marotta di nuovo all’assalto di un gioiello rossonero, pronto lo scippo al termine della stagione: passa dal Milan all’Inter

La stagione dell’Inter sta entrando nella sua fase conclusiva, con i verdetti finali ormai alle porte. Nel frattempo il club di Viale della Liberazione ha già in programma diverse mosse per migliorare la già forte rosa in mano a Simone Inzaghi.

Il calciomercato estivo, a tal proposito, sarà il palcoscenico ideale per mettere nero su bianco tutte quelle idee coltivate nel corso degli ultimi mesi. Lo sa bene Beppe Marotta che, come consuetudine, si sta muovendo con largo anticipo sulla concorrenza per garantire all’Inter del futuro nome di altissimo calibro.

Non vi sono dubbi che dopo l’immobilismo di gennaio, la società di Oaktree sia destinata a candidarsi come una delle più attive nei mesi estivi, sia per quel che concerne le entrate che per gli addii. C’è nel frattempo una pazza idea che la dirigenza nerazzurra starebbe segretamente coltivando per l’estate: i tifosi del Milan non ne saranno contenti.

Dal Milan all’Inter: Inzaghi gongola

La storia del calciomercato milanese è sempre stato caratterizzato da tradimenti, sgarbi e scippi. Nel corso degli ultimi anni è stato il popolo nerazzurro a gongolare, in ultima battuta – soprattutto – per l’addio di Hakan Calhanoglu a zero nell’estate 2021.

Il 31enne turco spiazzò tutti passando da una sponda all’altra del Naviglio e facendo evidentemente felici i tifosi dell’Inter che in lui hanno visto un nuovo leader dell’undici nerazzurro. Oggi la storia potrebbe ripetersi, a condizioni leggermente diverse, perché Marotta avrebbe messo nel mirino un giocatore del ‘Diavolo’ che secondo le ultime indiscrezioni parrebbe destinato a cambiare casacca in estate.

Parliamo di Mattia Liberali, giovane promessa del Milan il cui destino al momento pare essere abbastanza chiaro. In scadenza il 30 giugno 2026 con i rossoneri, il trequartista frutto del settore giovanile milanista è un profilo che per caratteristiche e talento può interessare tra le altre proprio all’Inter.

Liberali-Inter, i tifosi del Milan tremano

Classe 2007, ha compiuto da poco 18 anni, ma in stagione non ha praticamente mai trovato spazio in prima squadra: 1 presenza, appena 62′ in campo con Fonseca.

Si è diviso tra Milan Futuro e Primavera e Youth League, con 7 reti complessive messe a segno e 2 assist vincenti. Nelle scorse ore l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato in un video caricato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, sostenendo effettivamente come del futuro di Liberali se ne parlerà a breve, a fine stagione. La tendenza, come filtrato, sarebbe quella di una separazione, col Milan che potrebbe quindi decidere di venderlo al migliore offerente ad un anno dalla scadenza.

Non è da escludere che proprio l’Inter, a caccia di talenti giovani e italiani, possa pensare di farsi avanti, stuzzicata all’idea di regalarsi un gioiello dal sicuro rendimento e firmare l’ennesimo sgarbo alla società rossonera. Staremo a vedere, intanto Liberali ed il Milan possono ritrovarsi sempre più lontani, giorno dopo giorno.