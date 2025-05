Sognando McTominay: l’Inter tenta un colpo assurdo a centrocampo

McTominay si sta rivelando il calciatore decisivo per la corsa scudetto: l’Inter può centrare un colpo incredibile a centrocampo

Se c’è un calciatore che sta avendo un impatto straordinario sulla corsa scudetto, quello è Scott McTominay. Arrivato agli ordini di Antonio Conte la scorsa estate, ha avuto prestazioni straordinarie nel sistema tattico dell’allenatore pugliese riuscendo a entrare nel cuore dei tifosi e probabilmente nella storia del club.

Nelle ultime partite, infatti, – e in generale un po’ in tutto l’anno – la mezzala ha dato prova delle sue qualità offensive, imponendosi di fatto come una punta aggiunta capace di andare in gol con grande regolarità. Lo si trova come sotto punta abile nello sfruttare i suoi inserimenti e le sponde di Lukaku, anche attraverso un gran tempismo aereo. I suoi gol contro Monza e Torino hanno permesso al Napoli di firmare il sorpasso ai danni dell’Inter, con numeri offensivi paragonabili a quelli di un attaccante.

Per questo, anche se mancano ancora alcune giornate, si può già affermare che McTominay è stato il miglior acquisto di tutta la Serie A della scorsa estate e ogni big avrebbe bisogno di un talento con le sue caratteristiche in mezzo al campo. Non a caso, anche l’Inter sta cercando di implementare qualità del genere e va a caccia di un colpo simile la prossima estate.

L’Inter cerca un altro McTominay: piace un talento del Borussia Dortmund

L’attuale composizione del centrocampo dell’Inter prevede l’impiego di calciatori simili, tutti abili nel possesso palla e nella costruzione della manovra offensiva. Simone Inzaghi continuerà su questa scia, ma ha anche bisogno di implementare il reparto con calciatori abili nel cambiare spartito e offrire soluzioni diverse in mezzo al campo.

Un profilo alla McTominay, magari capace anche di giocare in mediana, sarebbe perfetto per il tecnico di Piacenza. Per questo, considerando la possibile uscita di Asllani e quella di Davide Frattesi, la dirigenza ha messo gli occhi su un altro talento che gioca con il Borussia Dortmund. Stiamo parlando di Felix Nmecha, centrocampista giovane e dalla struttura fisica importante, che ha grandi margini di crescita in zona gol.

Finora è stato impiegato soprattutto come mediano puro, ma nel sistema di gioco di Inzaghi potrebbe fare molto bene anche come mezzala, aggiungendo al suo stile di gioco anche qualche gol e assist. Il suo percorso di crescita si completerebbe in Italia, garantendo caratteristiche uniche nel centrocampo dell’Inter.

Ancora non è iniziata una vera e propria trattativa, e si tratta solo di un’idea, ma la valutazione del calciatore non si è ancora alzata, per cui potrebbe trattarsi di un gran colpo in prospettiva per Marotta e Ausilio.