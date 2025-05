Yamal, decisione presa: l’infortunio che scuote il Barcellona

Il Barcellona sta avendo difficoltà contro il Valladolid dopo il turnover importante effettuato da Flick: infortunio importante, occhio a Yamal

Lamine Yamal è un calciatore decisivo per le dinamiche in casa Barcellona. L’esterno offensivo ha fatto impazzire l’Inter, puntando sempre l’uomo e mettendo in estrema difficoltà Dimarco sulla sua fascia di competenza. Così come Simone Inzaghi, però, Flick ha optato per un turnover piuttosto spinto e aggressivo lasciando quasi tutti i titolari inizialmente in panchina.

E le cose non sono andate per nulla bene nel primo tempo. Gli avversari, in chiara zona retrocessione, sono andati in vantaggio con il risultato di 1-0 grazie a un gol di Ivan Sanchez. Al 38esimo, però, le cose sono andate anche peggio, visto che i blaugrana hanno subito un infortunio importante.

Yamal costretto a entrare subito in campo: tegola per il Barcellona

A pochi giorni da Barcellona-Inter, gli spagnoli devono fare i conti con un nuovo infortunio. Era all’esordio nell’attuale Liga e Dani Rodriguez è stato costretto a lasciare il campo per un brutto ko alla spalla. Le immagini non sono rassicuranti, vista la vistosa fasciatura applicata al giovane calciatore dei catalani.

Non ci sarà sicuramente contro l’Inter – ma non avrebbe comunque giocato -, ma la particolarità è che Lamine Yamal, che doveva avere un turno di riposo, è stato costretto a entrare al 38esimo minuti, ben prima rispetto alle attese.

Proprio in questi minuti, inoltre, Raphinha ha trovato il gol del pareggio che potrebbe essere pesantissimo per la corsa al titolo nella Liga con il Real Madrid.