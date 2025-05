Blitz per prendere Bisseck: grande offerta all’Inter

Potenziale innegabile, buona personalità, ma tanti difetti ancora da limare: il tedesco potrebbe essere ceduto

I tifosi nerazzurri sembrano già stanchi di Yann Bisseck. Dopo averlo incoraggiato ed esaltato, hanno cominciato a storcere il naso per i troppi errori in marcatura e le leggerezze nelle letture difensive. Il rischio è che resti incollata addosso la colpa del colpo di testa sbagliato a Bologna , quella strana deviazione che ha poi portato al goal decisivo al 94′ di Orsolini.

Sembra però che Inzaghi sia soddisfatto della crescita di Bisseck e che continui a pensare di poterlo trasformare in un jolly di difesa, adatto a giocare in tutte e tre le posizioni centrali e magari pure come esterno destro.

Di certo il difensore tedesco è apprezzato all’estero. Ci sono tantissime squadre sulle sue tracce. Non mancano le big di Premier League. Il ragionamento è questo: Bisseck ha potenziale ma è ancora poco affidabile da braccetto. Come vice Pavard, nel caso, si potrebbe anche continuare un altro anno con Darmian, che costa anche poco come salario. Ecco perché la dirigenza nerazzurra potrebbe prendere seriamente in considerazione la cessione di Bisseck per poi prendere un centrale difensivo di livello e un esterno destro gradito a Inzaghi.

Ma quali sono le squadre pronte a buttarsi sul centrale arrivato dal campionato danese? Settimane fa si parlava del Bayern Monaco e del Chelsea. Ora invece si vocifera di una possibile grossa offerta in arrivo dagli Spurs.

Una nuova pretendente che ha messo gli occhi su Bisseck

Secondo quanto riferito qualche giorno dal media britannico TeamTalk, il Tottenham sarebbe interessato al difensore tedesco. Quindi non è escluso che nelle prossime settimane gli Spurs possano farsi avanti per anticipare la concorrenza.

Il Tottenham sa infatti che Bisseck è seguito da altri club e che d’estate potrebbe scattare un’asta. Ecco perché da Londra potrebbero provare a contattare subito l’Inter per fare una prima proposta. Le cifre che circolano secondo questa fonte si aggirano attorno ai 40 milioni di euro. Ed è un prezzo in linea con quelle dovrebbero essere le richieste dell’Inter. Per meno di 35 milioni, Ausilio e Marotta non dovrebbero nemmeno sedersi a discutere.

Bisseck, da parte sua, non sembra refrattario all’idea di confrontarsi con la Premier League. Eppure c’è chi vedendo la crescita del tedesco si meraviglierebbe di una sua cessione. Confermandosi, l’anno prossimo potrebbe valere ancora di più?

L’Inter vuole 40 milioni

Bisseck si è rivelato utile all’Inter, ma non può essere considerato un sostituto pienamente valido per Pavard. Il francese, pur non avendo mai brillato in nerazzurro, è un’altra cosa: sa come interpretare la gara, non esce a caso rompendo la linea, non si perde l’uomo e non interviene scompostamente quando salta.

Magari il ragazzo crede di aver confermato la propria crescita e già sa che la prossima stagione non potrebbe ambire a un ruolo da titolare. In quest’ottica, potrebbe essere lo stesso Bisseck a chiedere la cessione. Per il tedesco l’Inter ha speso 7 milioni. E sono stati considerati soldi ben spesi. Gli stessi soldi, per esempio, sono stati spesi per TJ Buchanan, uno che non ha manco mezza possibilità di trovare spazio all’Inter. Il tedesco è maturato e ha dato risposte. Il canadese no, neanche in prestito in Spagna.

Oltre agli Spurs, su Bisseck potrebbero farsi avanti anche il Bournemouth, , Everton e West Ham. Tutti club in grado di spendere cifre importanti anche per un difensore.