Dalla Lazio il colpo dell’estate: l’Inter prepara l’affondo con 28 milioni

Il prossimo obiettivo di mercato dei nerazzurri potrebbe arrivare dalla Capitale: ecco tutti i dettagli

Un finale di stagione scoppiettante che rinnoverà le ambizioni della società nerazzurra per l’immediato futuro. L’Inter guarda avanti, quando mancano meno di due mesi alla riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato: le idee sul taccuino di Marotta e Ausilio sono molteplici.

Il presidente nerazzurro non ha intenzione di rimanere fermo e infatti sta proiettandosi su parecchi nomi che potrebbero completare, durante i mesi estivi, lo scacchiere di Inzaghi. Il tecnico di Piacenza è confermatissimo, indipendentemente da come finirà tutto, con un contratto in scadenza a metà 2026 ed un rinnovo che lo stesso Marotta ha più volte definito come “una formalità“.

Il focus più profondo arriverà tra attacco e difesa, sia per le entrate che soprattutto per le uscite. Marko Arnautovic e Joaquin Correa con le valigie in mano (a scadenza, il prossimo 30 giugno), pare possa seguirli a ruota pure Taremi che continua a far storcere il naso a Inzaghi. In difesa qualcosa di grosso si sta effettivamente già muovendo.

Dalla Lazio all’Inter: servono 28 milioni

Grandi idee riguardo alla retroguardia nerazzurra, che ha bisogno di almeno un grande rinforzo. Urge un centrale più giovane di Acerbi e de Vrij, ma con già grande esperienza.

In tal senso prende sempre più quota una suggestione che ancora una volta dalla Lazio potrebbe regalare al popolo nerazzurro un grande colpo. Mario Gila è l’ultima idea per l’estate nerazzurra. Il centrale spagnolo, classe è arrivato nell’estate 2022 dal Real Madrid per 6 milioni di euro. Ad oggi ha sorpreso tutti, tre anni dopo, affermandosi come uno dei centrali più affidabili della Serie A.

Una serie di prestazioni e la continuità di rendimento in maglia biancoceleste che hanno fatto drizzare le antenne di Marotta, evidentemente pronto a discutere con Claudio Lotito di un possibile trasferimento del difensore ad Appiano Gentile. Trattare con il presidente della Lazio però – si sa – è impresa ardua.

Gila-Inter, lo scenario per l’estate

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la volontà della Lazio di fare muro riguardo alla possibile cessione del talento spagnolo, provando ad incassare il più possibile dalla sua eventuale partenza dalla Capitale.

La dirigenza capitolina chiederebbe non meno di 28 milioni di euro per il suo addio, una cifra importante che tuttavia visto il mercato odierno potrebbe pure venire ritenuta congrua per il talento e l’età di Gila.

24 anni a fronte dei 33 di de Vrij, 37 di Acerbi e 35 di Darmian. Anche lato stipendio, lo spagnolo sarebbe un affare. A Roma guadagna appena 500 mila euro a stagione, una cifra che potrebbe essere triplicata in nerazzurro.