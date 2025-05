L’Inter molla la presa, niente da fare: salta il colpo

Si complica il possibile colpo dell’Inter. Troppo alte le richieste dell’attaccante, ambito da altri top club europei

Sono già tanti i nomi accostati all’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato nella quale la dirigenza interverrà in tutti i reparti per rendere ancor più competitivo l’organico a disposizione di Inzaghi.

Non ci sarà alcuna rivoluzione come ha ribadito il presidente Marotta bensì un mercato che punterà prevalentemente su calciatori giovani che possano valorizzarsi in nerazzurro e diventare anche un asset patrimoniale per il club. Marotta ha escluso nuovi acquisti di calciatori a parametro zero e con ingaggi elevati come avvenuto nelle scorse stagioni. Eppure c’è un ormai prossimo svincolato che l’Inter continua a seguire insieme ad altri top club, attratti inevitabilmente dai tanti gol segnati in questa stagione.

Si tratta di Jonathan David del Lille. Un’annata da 25 gol e 11 assist per l’attaccante canadese che non rinnoverà il contratto in scadenza con il suo club al 30 giugno. I tentativi del Lille per convincerlo a proseguire ulteriormente l’esperienza con il club che lo ha ingaggiato nel 2020 sono stati vani. David, a 25 anni, vuole trasferirsi altrove e, da settimane, è partita la contesa per ingaggiarlo.

Inter, richieste elevatissime di David: si complica tutto

Contesa di cui fa parte anche l’Inter. Cambierà e non poco l’attacco dei nerazzurri nella prossima stagione con gli addii di Correa e Arnautovic a fine contratto e la possibile cessione di Taremi che ha deluso per rendimento e gol segnati. Inevitabile per l’Inter, in uno scenario simile, interessarsi a un centravante come David che garantirebbe altri gol oltre a quelli di Lautaro e Thuram in un ipotetico terzetto d’attacco tra i più forti d’Europa.

Una prospettiva che si scontra però con i costi di un affare che è tutt’altro che parametro zero se si considerano altri aspetti oltre al cartellino del giocatore. Stando alle indiscrezioni rilanciate dalla stampa spagnola e inglese, David avrebbe chiesto alle pretendenti 6.5 milioni di ingaggio cui andrebbero aggiunti circa 15 milioni di commissioni per gli agenti. Costi decisamente elevati per l’Inter anche in considerazione del fatto che David non avrebbe nemmeno la garanzia di un posto da titolare nell’attacco nerazzurro.

Con l’Inter che potrebbe defilarsi definitivamente, la carriera di David proseguirà in Liga o in Premier League. Sulle sue tracce c’è anche il Barcellona che cerca già un possibile sostituto di Lewandowski, considerata l’età avanzata dell’attaccante polacco. In Premier, invece, il West Ham è l’ultimo club che si è aggiunto all’elenco delle pretendenti di David che annovera Chelsea, Newcastle, Manchester United e Arsenal. Attenzione anche al Paris Saint Germain che, dopo l’investimento per Doué, vuole prendersi un altro dei migliori giocatori della Ligue 1.