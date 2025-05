Batosta Thuram: Inter-Barcellona, sta succedendo ora

La prestazione di Marcus Thuram sta dividendo i tifosi durante Inter-Barcellona: cosa sta succedendo a San Siro

L’Inter è riuscita a sbloccare la partita contro il Barcellona grazie al solito Lautaro Martinez, che ha segnato su assist di Denzel Dumfries. Il match resta molto difficile, ma la squadra di Simone Inzaghi sta correndo molto e portando avanti una grande prestazione.

Alcuni tifosi hanno sottolineato qualche errore di troppo da parte di alcuni singoli nerazzurri. Su tutti Marcus Thuram, che ha sbagliato qualche appoggio di troppo e non sempre è riuscito a stare nel vivo del gioco, spesso anticipato. Allo stesso tempo, però, altri supporters della Beneamata hanno esaltato le qualità dell’ex Borussia, per cui i fan sono parsi piuttosto divisi.

thuram si deve svegliare — ️clavic (@lauvtaro) May 6, 2025

Barella e Calhanoglu dovrebbero svegliarsi — Il CardinaleSarahiano (@homelanderismo) May 6, 2025

Di sicuro, il 2-0 di Hakan Calhanoglu su calcio di rigore per il momento ha messo un po’ d’accordo tutti, in attesa di una ripresa che sarà infuocata. Alcuni paradossalmente, qualche minuto prima, hanno sottolineato una prova non eccezionale da parte del turco, che poi ha risposto con grande freddezza dagli undici metri.