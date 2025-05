Dalla Juventus all’Inter: il difensore firma fino al 2030

Obiettivo di mercato condiviso fra bianconeri e nerazzurri, l’ambìto difensore centrale ha siglato un nuovo accordo contrattuale con il suo club

Sebbene tutti i riflettori siano puntati sulla partita che potrebbe decidere le sorti di Inter e Barcellona nei rispettivi cammini di Champions League, parte della scena è comunque riservata ai crescenti discorsi di mercato che continueranno a popolare le imminenti settimane estive.

I nerazzurri, come noto da tempo, sono alla ricerca di un attaccante ed un difensore centrale di ruolo che possano soddisfare le condizioni imposte da Oaktree, andando oltretutto a potenziare i rispettivi reparti di appartenenza in vista della prossima stagione.

Per quel che concerne strettamente il reparto arretrato, i nomi presenti sulla lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono molteplici, per lo più appartenenti al giro del campionato di Serie A.

Da Sam Beukema del Bologna a Jaka Bijol dell’Udinese, passando per l’ex bianconero Koni De Winter, finito nuovamente nel mirino della sua ex squadra.

In questa caccia aperta, la Juventus assumerà un ruolo attivo al pari dell’Inter. Di fatto, la rivale bianconera resta una delle principali contendenti ai profili menzionati, con interesse primario nei confronti di Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Comuzzo rinnova con la Fiorentina e niente Inter, si complica la strada per la Juventus

Il difensore centrale, piacente anche a Simone Inzaghi per caratteristiche tecniche, non è mai diventato prioritario per il mercato dell’Inter a causa degli elevati costi di gestione della potenziale trattativa con la Fiorentina. Ancor più se questa dovesse mai trasformarsi in un’asta attiva con la Juventus.

Al contrario, i bianconeri sperano ancora di poter afferrare il suo cartellino nella prossima finestra estiva. Ma i discorsi, stavolta, si complicheranno non poco. Comuzzo ha infatti ricevuto la proposta di rinnovo di contratto da parte della proprietà viola alle dipendenze di Rocco Commisso e ne avrebbe accettato le condizioni, valide fino al prossimo 2030.

Sulla base di ciò, la valutazione del cartellino potrebbe schizzare fino a 50 milioni di euro. Una cifra ingente, nei confronti della quale Giuntoli potrebbe esser costretto a fare un passo indietro e rispolverare strade alternative.