Magia Marotta, 30% sulla futura rivendita all’Inter: si va a incassare

L’Inter è pronta a incassare sulla cessione dell’ex calciatore nerazzurra. Tutto merito di un’intuizione di Marotta

Sarà una sessione di calciomercato, quella estiva, decisamente più movimentata delle precedenti per l’Inter. Grazie ai cospicui introiti derivanti dal percorso in Champions League e dalla partecipazione al Mondiale per Club, oltreché per una ritrovata stabilità societaria, i nerazzurri potranno tornare a investire senza la necessità di concomitanti cessioni.

Di offerte per alcuni dei calciatori nerazzurri ne arriveranno ma, rispetto a quanto avvenuto in precedenza (emblematico quanto avvenne nel 2023), l’Inter potrà valutarle con maggior margine di manovra anche in vista di possibili colpi in entrata. A proposito di possibili uscite, la stampa inglese ha accostato Yann Aurel Bisseck a Tottenham e Manchester United con l’Inter che potrebbe aprire alla cessione con offerte di almeno 40 milioni di euro.

Nulla di pianificato, ovviamente, al momento né sul difensore tedesco né su Davide Frattesi, altro nerazzurro che ha molto mercato in Serie A. Sempre in tema di cessioni, è delle scorse ore l’indiscrezione che riguarda il possibile addio al suo club di un ex calciatore dell’Inter. Un affare che, se dovesse concretizzarsi, garantirebbe al club un’entrata per la percentuale di rivendita che l’Inter vanta sulla sua cessione.

Dal Santos al Galatasaray, l’Inter pronta a incassare dal possibile trasferimento

Il calciatore in questione è Gabriel Brazao, l’ex portiere brasiliano che l’Inter ha acquistato dal Parma nel 2019. Nessuna presenza in nerazzurro per Brazao che è stato ceduto in prestito a Albacete, Oviedo, Cruzeiro, Spal e Ternana prima di risolvere il contratto con l’Inter nel 2024 a un anno dalla scadenza. Conclusa l’esperienza in Italia, Brazao è tornato in patria al Santos dove finalmente ha trovato continuità e spazio tra i titolari.

Dopo una stagione con 31 presenze nel campionato di Serie B, Brazao ha mantenuto il suo posto tra i pali del Santos anche nelle prime dieci partite del Brasilerao. Un continuità di rendimento che ha attirato l’interesse sull’ex portiere dell’Inter di un top club europeo, il Galatasaray. Lo riporta il portale turco Fanatik, stando al quale Brazao è uno dei candidati a sostituire Fernando Muslera, destinato a lasciare il club in scadenza di contratto, a 39 anni, dopo quindici stagioni con gli ormai prossimi campioni di Turchia.

Qualora il Galatasaray dovesse ingaggiare Brazao, l’Inter incasserebbe ben il 30% dalla sua cessione. Dopo la risoluzione del contratto e il trasferimento al Santos senza costi sul cartellino, Marotta, per non disperdere totalmente l’investimento fatto in precedenza sull’ex portiere, ha ottenuto dal club brasiliano una cospicua percentuale sulla sua rivendita. La valutazione di Brazao è di circa 10 milioni. Se così fosse, tre andrebbero a finire nelle casse dell’Inter. Non male per un calciatore che non ha giocato nemmeno un minuto con la maglia nerazzurra.