Pagelle e tabellino Inter-Barcellona 4-3: Lautaro è meraviglia, super Dumfries e Frattesi che spacca

Top e flop di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League: i voti e la cronaca del match

Dopo il 3-3 dell’andata, l’Inter ospita il Barça al Meazza per giocarsi l’accesso alla finale. Inzaghi non recupera Pavard ma può schierare Lautaro dal 1′. Flick risponde con Yamal, Olmo e Raphinha dietro Torres. In panchina c’è Lewandowski.

L’Inter non subisce il pressing del Barcellona e gioca con coraggio. Al 20′ si propone con un’ottima giocata Barella, impegnando per la prima volta Szczesny. Un minuto dopo Dimarco ruba palla, lancia Dumfries che riesce a metterla in area per Lautaro: il Toro non sbaglia ed esplode il Meazza! Al 24′ Olmo reclama un rigore per un tocco di braccio in area di Acerbi. Il tocco c’è ma per la VAR è involontario.

Il Barça preme e l’Inter si chiude. Al 37′, Mkhitaryan ci prova al volo da fuori: palla fuori non di molto. Anche Calhanoglu si fa vedere con un tiro dal limite di prima al 40′, ma anche stavolta il tiro esce largo. Lautaro viene falciato in area da Cubarsi. La VAR richiama l’arbitro: è rigore. Calhanoglu spiazza l’ex Juve e porta l’Inter sul 2-0.

Garcia accorcia le distanze al 9′ del secondo tempo con un goal al volo su cross da destra. Reagisce subito l’Inter con una sponda di Thuram che permette a Barella di concludere con un tiro potente di Barella: Szczesny manda in corner. Subito dopo Sommer ferma Garcia con un’ottima parata. Olmo, al 59′, trova il pareggio per il Barcellona di testa. Calha butta palla sulla trequarti e Yamal viene steso da Mkhitaryan: Marciniak comanda il rigore ma il fallo è fuori area e il VAR lo corregge. Sommer si oppone con la seconda grande parata a Yamal al 76′. All’88’, Raphinha segna il 2-3. Yamal viene fermato al 92′ dal palo.

Quando sembrava finita, Acerbi la pareggia da attaccante vero al 93′. Si va così ai supplementari. Al 98′, Thuram controlla benissimo sulla fascia, mette dentro, Taremi la scarica su Frattesi che se la sposta e la piazza nell’angolino! L’arbitro fischia la fine del primo tempo supplementare con Barella lanciato in porta. Al 106′, Lewandowski la manda alta di testa su cross di Yamal. Sommer ferma con la punta delle dita il diciassettenne al 114′. L’Inter è in finale!

TOP e FLOP Inter-Barcellona

TOP

LAUTARO – 8 – Qualche inetto aveva insinuato che sarebbe stato meglio non schierarlo mezzo rotto. Con il dolore, segna l’1-0, si procura un rigore e lotta come una fiera nell’arena. Coraggio, leadership e classe. Partita storica per il capitano. Magnifico.

DUMFRIES – 9 – S’impone fisicamente: vince quasi tutti i duelli, si lancia in dribbling che non competono alle sue doti tecniche, si sbatte in difesa, brilla a livello posizionale e si dimostra implacabile nelle transizioni. L’incubo dei catalani.

ACERBI – 8 – Soffre in difesa gli affondi del Barça ma non si arrende mai. Nel recupero si piazza in attacco e alla prima palla buona prende il tempo ai difensori catalani e la butta dentro, di destro, che non sarebbe il suo piede!

FRATTESI – 8 – Riecco il giocatore che spacca le partite. Quando c’era più da soffrire, Davide ci mette grandissima intensità. Dopo il goal è dovunque: sulla fascia, in mezzo, in attacco…

SOMMER – 7,5 – Incassa tre goal ma ne salva altri tre.

FLOP

BISSECK – 5,5 – Non difetta in atletismo e personalità, ma soffre le giocate tecniche degli ospiti e nel secondo tempo accumula troppi errori che costano caro ai nerazzurri.

CALHANOGLU – 5,5 – Segna il rigore che porta l’Inter sul momentaneo 2-0 ma sbaglia molto in costruzione e si lascia saltare troppo facilmente dai trequartisti catalani. Il suo pressing funziona a singhiozzo nel primo tempo e fallisce quasi sempre nel secondo.

CARLOS AUGUSTO – 5,5 – Entra male e Yamal ne approfitta. Il brasiliano va subito in affanno ma, in un modo o nell’altro, si riprende quando c’è più bisogno di lui.

Tabellino del ritorno della semifinale di Champions

4-3

21′, Lautaro; 44′, Calhanoglu; 52′, Garcia; 59′, Olmo; 88′, Raphinha; 93′, Acerbi; 98′, Frattesi

INTER (3-5-2): Sommer 7,5; Bisseck 5,5 (70′, Darmian 6,5), Acerbi 8, Bastoni 6; Dumfries 9 (107′, de Vrij 7), Barella 6, Calhanoglu 5,5 (79′, Frattesi 8), Mkhitaryan 6,5 (79′, Zielinski 6), Dimarco 6,5 (54′, Augusto 5,5); Lautaro 8 (70′, Taremi 6,5), Thuram 7. Allenatore: Inzaghi 7,5

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny 5,5; Eric Garcia 6,5 (97′, Fort 6), Cubarsi 6 (105′, Victor sv), Inigo Martinez 6,5 (75′, Araujo 6), Gerard Martin 6,5; De Jong 5,5, Pedri 6,5 (105′, Gavi); Yamal 7,5, Dani Olmo 7,5 (82′, Fermin Lopez 6), Raphinha 7,5; Ferran Torres 6 (90′, Lewandowski sv). Allenatore: Flick 6

ARBITRO: Marciniak 6

Ammoniti: 35′, Calhanoglu; 50′, Inigo Martinez; 90+3′, Acerbi; 90+5′, Victor; 93′, Augusto; 117′, Bastoni