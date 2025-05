Affare chiuso con l’Inter: annuncio UFFICIALE del Ds

Il calciatore verrà riscattato a giugno e saluterà il club nerazzurro, parola del direttore sportivo Agomeri del Venezia

In funzione di una profonda opera di rinnovamento d’organico, come previsto dalle direttive di Oaktree, l’Inter ha iniziato a muovere passi importanti, se non decisivi, nei confronti di alcuni calciatori di proprietà ma destinati a salutare il sodalizio nerazzurro in estate.

Fra questi, oltre al già noto Martin Satriano che verrà riscattato in via definitiva dal Lens in Ligue 1, spunta anche il nome di Filip Stankovic, portiere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e oggi in prestito al Venezia.

Il giovane calciatore, nonostante il cammino altalenante del club lagunare in questa stagione di Serie A ormai agli sgoccioli, ha dimostrato di disporre di grandi qualità, largamente apprezzate anche all’interno dello stesso ambiente veneto.

Motivo per cui, almeno nelle intenzioni, il club ha voglia di procedere al riscatto del suo cartellino a prescindere da come andranno le cose in questo rush finale di campionato. Maggiori dettagli a seguire.

Stankovic verso la permanenza al Venezia, il ds Agomeri: “Lo riscatteremo sicuramente”

Attualmente diciottesimo in classifica a 26 punti, uno soltanto in meno del Lecce momentaneamente al di fuori della zona retrocessione, il Venezia dovrà far leva sulle ultime tre partite della stagione per salvare un’intera stagione.

Da ciò dipenderanno anche le sorti dell’operazione Stankovic. Nel caso in cui il Venezia dovesse permanere in Serie A, il riscatto del cartellino del giovane portiere nerazzurro diverrebbe obbligatorio.

A prescindere da come andranno le cose, però, il direttore sportivo dei lagunari Filippo Antonelli Agomeri ha apertamente dichiarato di non volersi affatto privare di Stankovic nel prossimo futuro. Verosimilmente, dunque, potrebbe venir esercitato il diritto di riscatto anche in caso di retrocessione in cadetteria, versando nelle casse dell’Inter circa 2 milioni di euro.

“Gli ottimi rapporti che intercorrono con l’Inter ci hanno permesso di concludere positivamente questa operazione lo scorso anno. Adesso abbiamo la possibilità di riscattare Stankovic e credo che lo faremo sicuramente, a giugno. Per il resto, vedremo. Se questo ragazzo dovesse continuare a lavorare bene come ha fatto in questi mesi sono sicuro che potrà togliersi parecchie soddisfazioni”, ha raccontato Agomeri a margine del Gran Galà del Calcio dell’ADICOSP, tenutosi nelle sale dell’Hotel Sheraton Parco de’ Medici in Roma.