Il rinnovo non frena l’Inter: Marotta lo vuole, ma ora la clausola è altissima

C’è anche l’Inter sulla nuova stella del calcio brasiliano. Oltre alla grande concorrenza, c’è un altro grande ostacolo da superare

La qualificazione alla finale di Champions League del prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera fa salire ulteriormente il già ingente montepremi incassato dall’Inter in questa edizione della massima competizione europea.

Grazie al gol decisivo di Frattesi che ha eliminato il Barcellona, i nerazzurri sono arrivati a quota 132 milioni cui vanno sommati gli introiti, altrettanto ingenti, dei sold out a San Siro. Una cifra imponente che il club utilizzerà anche sul mercato, permettendosi più margini di manovra rispetto a quelli delle passate stagioni con l’instabilità societaria e le difficoltà di bilancio che impedivano investimenti corposi.

Sarà un mercato, come ribadito in più occasioni da Marotta, che sarà centrato prevalentemente su calciatori giovani e di talento, in grado di aumentare sia la competitività dell’organico che di garantire al club anche un asset patrimoniale sul lungo periodo. L’Inter è già attiva su più fronti sia in Serie A che all’estero. Come ha riferito Gianluca Di Marzio, i nerazzurri sono sempre più vicini a Luis Henrique, l’esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia che il club vorrebbe tesserare già per il Mondiale per Club.

L’Inter sul giovane talento brasiliano, la clausola è elevatissima

A proposito di calciatori brasiliani, sono arrivate anche importanti conferme sul concreto interessamento dell’Inter per un giovane e promettente talento che milita nel Palmeiras. Si tratta di Luighi Hanri Sousa Santos, meglio conosciuto semplicemente con il nome di Luighi, attaccante classe 2006, che ha esordito quest’anno con la prima squadra sia nel campionato paulista che in Copa Libertadores con un gol all’attivo segnato con il Botafogo.



Prima di approdare in prima squadra, Luighi si è messo in mostra con la U20 del Palmeiras che ha vinto la Copa Libertadores di categoria, battendo in finale il Flamengo i rigori. L’Inter è sul giocatore da tempo. A segnalarlo ai nerazzurri sono stati alcuni intermediari di mercato che operano in Brasile.

#DiaDePalmeiras e de #CriaDaAcademia! 🎂 Mais uma primavera se iniciando, Luighi! Feliz 19 anos, meu atacante! 💚 pic.twitter.com/OrC1lxyZrK — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 30, 2025

Calciatore veloce, dotato di grande tecnica e con una spiccata propensione al dribbling, Luighi ha attirato l’attenzione anche di altri due top club europei ovvero il Borussia Dortmund e l’Arsenal. Per tutti, non sarà facile strapparlo al Palmeiras che l’ha blindato con un contratto fino al 2029 che prevede una clausola rescissoria di ben 70 milioni. I dirigenti del club di San Paolo sono convinti di avere un altro craque in squadra dopo Endrick, acquistato dal Real Madrid per 72 milioni.

Luighi ha già una valutazione simile. Chi lo vuole, pertanto, sa già quando deve spendere. E’ alquanto probabile che l’attaccante resti al Palmeiras almeno per un’altra stagione nella quale potrà inserirsi ulteriormente in prima squadra ed esordire anche nel Brasilerao. Il suo futuro, tuttavia, come quello di altri giovani connazionali sarà nel calcio europeo. E’ solo una questione di tempo e … di soldi.