Inter-PSG, quando si gioca finale Champions League: data, orario, diretta tv (in chiaro)

Sarà Inter-Paris Saint Germain la finale dell’edizione 2024-2025 di Champions League. Ecco data e orario del match

Inter-PSG, eccola la finale della Champions League 2024-2025, la prima edizione disputata con il nuovo format del girone unico a 32 squadre.

Le due squadre si affronteranno sabato 31 maggio, alle ore 21, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Uno stadio in cui sia Inter che PSG hanno disputato già una partita in questa edizione di Champions con i nerazzurri che si sono imposti 1-2 nell’andata dei quarti di finale contro il Bayern, a sua vincitore con il PSG per 1-0 nel quinto match del girone disputato a fine novembre.

Possiamo già anticiparvi che la finale di Champions League tra Inter e PSG sarà trasmessa in diretta gratuitamente su TV8 a meno di accordi con altre emittenti. Resta disponibile ovviamente anche la copertura su Sky Sport e, in streaming, su Amazon Prime Video. Con la trasmissione su TV8, sarà disponibile anche la diretta streaming gratuito sul sito del canale.

Inter-PSG, i precedenti in Europa e le altre finali di Champions League

Inter-PSG sarà una sfida inedita. Le due squadre non si sono mai affrontate in nessuna competizione europea. Finora solo amichevoli, l’ultima delle quali disputata il 1 agosto 2023 a Tokyo con la vittoria dei nerazzurri 2-1 grazie ai gol nel finale di Sensi ed Esposito. Cinque in totale le amichevoli tra Inter e PSG dal 2014 al 2019 con tre vittorie per i transalpini e due per i nerazzurri.

Per il PSG, quella contro l’Inter, sarà la seconda finale di Champions League nella storia del club. La precedente è datata 23 agosto 2020, nell’edizione terminata in estate a causa della pandemia da Covid-19. Nella finale di Lisbona, il PSG è stato sconfitto 1-0 dal Bayern Monaco, allenato da Hansi Flick, con gol dell’ex Kingsley Coman al 58′.

Per l’Inter, invece, sarà la sesta finale tra Coppa Campioni e Champions League. Finora, il bilancio è di tre vittorie (1964 contro il Real Madrid; 1965 con il Benfica; 2010 con il Bayern Monaco) e due sconfitte (1967 con il Celtic e nel 2023 con il Manchester City). A Monaco di Baviera, i nerazzurri disputeranno la terza finale europea negli ultimi cinque anni. A quella di Istanbul, persa con il City, va aggiunta quella di Europa League nel 2020 con la sconfitta a Colonia contro il Siviglia.

Il PSG, a differenza dell’Inter, è ancora in corsa per il Triplete. Dopo aver vinto l’ennesima Ligue 1 con ampio anticipo, Donnarumma e compagni disputeranno sabato 24 maggio anche la finale di Coppa di Francia contro il Reims. Anche il PSG, infine, come l’Inter parteciperà al Mondiale per Club in estate. I campioni di Francia sono inseriti nel girone con Botafogo, Seattle Sounders e Atletico Madrid. L’Inter, invece, affronterà River Plate, Monterrey e Urawa Reds.

Il cammino di Inter e PSG nella Champions League 2024-2025

Ecco tutti i risultati dell’Inter in quest’edizione di Champions League

Girone Unico (4.a classificata)

Manchester City – Inter: 0-0

Inter-Stella Rossa: 4-0

Young Boys – Inter: 0-1

Inter-Arsenal: 1-0

Inter-Lipsia: 1-0

Bayer Leverkusen-Inter: 1-0

Sparta Praga-Inter: 0-1

Inter-Monaco: 3-0

Ottavi di finale

Feyenoord-Inter: 0-2

Inter-Feyenoord: 2-1

Quarti di finale:

Bayern Monaco-Inter: 1-2

Inter-Bayern Monaco: 2-2

Semifinale

Barcellona-Inter: 3-3

Inter-Barcellona: 4-3 dts

Questi, invece, i risultati del Paris Saint Germain

Girone Unico (15.a classificata)

PSG-Girona: 1-0

Arsenal-PSG: 2-0

PSG-PSV Eindhoven: 1-1

PSG-Atletico Madrid: 1-2

Bayern Monaco-PSG: 1-0

Salisburgo-PSG: 0-3

PSG-Manchester: 4-2

Stoccarda-PSG: 1-4

Sedicesimi di finale

Brest-PSG: 0-3

PSG-Brest: 7-0

Ottavi di finale

PSG-Liverpool: 0-1

Liverpool-PSG: 0-1 (1-4 dcr)

Quarti di finale

PSG-Aston Villa: 3-1

Aston Villa-PSG: 3-2

Semifinale

Arsenal-PSG: 0-1

PSG-Arsenal: