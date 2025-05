Inzaghi da finale: “Non cambierei mai i miei giocatori con nessuno del Barcellona”

Partita bellissima ed emozionante: una grande Inter, mai doma. Simone Inzaghi analizza Inter-Barcellona e l’accesso alla finale

L’Inter è in finale di Champions League dopo aver battuto il Barcellona di Flick con una prova da Oscar: è 7-6 dopo i tempi supplementari. I catalani sono andati sotto di due goal ma hanno ribattuto con la loro qualità, ma non è bastato: l’Inter ha saputo superare la tecnica del Barça con il cuore, con l’intensità e la voglia.

Simone Inzaghi è riuscito a sfruttare tutti i punti deboli del Barcellona, a tirare il meglio anche dalle cosiddette seconde linee, senza snaturare il proprio gioco. Ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi è partito proprio dai complimenti ai rivali: “Il Barcellona è una squadra veramente forte. Per batterli è servita una super super Inter. Poi un plauso ai miei ragazzi… Due prestazioni mostruose, le nostre, ma non raggiungi una finale altrimenti. Sono orgoglioso e contento di essere l’allenatore di questi ragazzi, sono veramente soddisfatto. Benissimo chi è subentrato. Ora devono godersela“.

“Prima dei supplementari ho detto che dovevamo crederci. Avevamo problemi con Lautaro, Thuram e Dumfries“, ha continuato il tecnico nerazzurro, “Frattesi ieri non ha fatto la rifinitura. Avevamo qualche problema. Ma con il cuore siamo andati oltre l’ostacolo“.

Lautaro a Sky: "Ho pianto tanto con mia moglie e con i miei figli, ma avevo promesso che oggi sarei sceso in campo. Questa squadra non muore mai. Quanto la volete vincere questa Champions? Tanto, dal giorno che abbiamo perso la finale"

“Io non lo so cosa abbiamo in più di queste squadre… ma noi mettiamo dentro tutto quello che abbiamo“, ha detto il mister. “Penso a de Vrij: è entrato e ha respinto ogni singolo pallone. Stefan giocherebbe in ogni squadra d’Europa, si allena sempre al massimo, ha giocato 13′ ed è stato determinante“.

Inzaghi porta l’Inter in finale: “Così abbiamo vinto“

L’allenatore ha poi spiegato come l’Inter ha gestito la gara. “Abbiamo imparato dalla partita di andata“, ha dichiarato il tecnico. “Abbiamo visto una squadra che ha dato il cuore e che non è mai stata presuntuosa. Abbiamo meritato la finale“.

Inzaghi ha voluto anche fare un elogio di De Jong. “Ho sentito tanto parlare di Yamal ma De Jong mi ha impressionato ai livelli di Yamal. Non cambierei mai i miei giocatori con nessuno del Barcellona, ma De Jong è veramente qualcosa di sensazionale“.

“I cambi sono stati fondamentali“, ha continuato il mister nerazzurro. “Dovevamo limitarli. Sapevo che ce l’avremmo fatta. Ai miei giocatori ho detto solo di crederci e loro sono stati esemplari“.

Frattesi e Sommer eroi nerazzurri: “Incredibile“

Al 90′, Davide Frattesi, l’uomo che ha dato la vittoria all’Inter, l’uomo dei goal allo scadere, ha spiegato il suo malore dopo il goal ai microfoni di Sky Sport: “Il goal negli ultimi minuti è la nota dominante della mia carriera. Vedevo tutto nero, sono stato fortunato a finire la partita! Mi ero stirato all’addome e con lo staff abbiamo fatto un lavoro incredibile per esserci stasera. Per me, per noi è incredibile essere in finale di Champions. Davvero non so che dire“.

“Non pensavo di superare Monaco come emozioni, è incredibile“, ha continuato il centrocampista. “Questo qui è il bello del calcio. Non ho un talento incredibile ma non mollo mai. Sono l’ultimo a mollare e il primo a crederci… Questo è un premio alla mia dedizione. Io ero convinto. Dicevo a Marcus: vai che passiamo noi, passiamo noi. Passiamo noi“.

Yann Sommer, altro grande protagonista con le sue grandi parate (MOTM per la UEFA), si è detto felicissimo per la squadra. “Abbiamo fatto una roba incredibile. Una partita incredibile. La parata su Yamal è stata un po’ speciale: lui è fortissimo e sono felice che non sia entrata. Questa roba che abbiamo fatto, con Acerbi che va a fare la punta… non lo so, so solo che oggi tante squadre si sarebbero arrese dopo il 3-2. Noi abbiamo creduto fino alla fine, è tutto incredibile“.

Il terzo a parlare è stato Dimarco, che nel primo tempo ha fermato Yamal: “Non ho parole per quello che è successo stasera. Abbiamo recuperato una partita incredibile. Dico solo che è stata una bella notte di Champions. Ora c’è la finale ed è ovvio che vogliamo vincerla, anche se dall’altra parte ci sono avversarie forti. Sento dire su altri campi c’è la bolgia ma come San Siro non c’è niente. Simone Inzaghi è il nostro capo, ci indica la via anche nei momenti di difficoltà. Bisogna solo fargli i complimenti. Abbiamo perso lo Scudetto col Milan, era tutto in salita. Ora siamo qui e ce lo siamo guadagnato. Ci siamo guadagnati tutto“.

Subito dopo Dimarco ha parlato Lautato Martinez. “Ero in difficoltà, non sentivo la gamba. Ho passato due giorni a piangere a casa, non era quello che volevo. Volevo giocare. Ho messo una fasciatura stretta stretta e sono sceso in campo comunque. Io sono fatto così e vivo il calcio così. Ho pianto tanto dopo Barcellona ma ho promesso alla mia famiglia che sarei sceso in campo. Non sto bene ma ora lavoreremo per recuperare“.

Anche Dumfries è partito citando la parola chiave della serata: “incredibile”… Il terzino olandese ha ricordato che ci sono state tredici goal in due partite. “Questo è il dato davvero incredibile. Sono molto orgoglioso della squadra. Penso di aver fatto due buone partite, ho fatto tutto per la squadra. ho sofferto e sono contento. PSG e Arsenal sono fortissime ma vogliamo vincere questo trofeo, non cambia niente“.

This is Simone Inzaghi. Pure passion.

A fine gara, Flick ha ammesso che l’Inter ha meritato, pur criticando l’arbitraggio. “L’Inter gioca, ed è una grande squadra. Difende bene e ha buoni attaccanti. Anche buoni automatismi. Non voglio parlare troppo dell’arbitro ma ogni decisione dubbia, ogni cosa da cinquanta e cinquanta, andava a loro favore. Proprio questo mi rattrista“.