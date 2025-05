Dal Napoli all’Inter: la verità sull’arrivo di De Bruyne

Nelle ultime ore, il possibile arrivo di Kevin De Bruyne in Serie A sta monopolizzando l’attenzione: occhio al Napoli, ma anche all’Inter

Non ha bisogno di grandi presentazioni, semplicemente perché è stato uno dei migliori centrocampista dell’ultimo decennio nel calcio europeo e mondiale. Stiamo parlando di Kevin De Bruyne, in uscita a sorpresa dal Manchester City dopo il mancato rinnovo di contratto con i Citizens.

I numeri di questa stagione indicano che si tratta di un calciatore che ha ancora molto da dare, nonostante i tanti infortuni e la necessità di riscattarsi. È un calciatore che arriverebbe per vincere subito e che per il Napoli rappresenterebbe la convinzione di fare bene in Italia come in Europa. Sì, perché ora i partenopei sono in prima fila e stanno cercando di chiudere un colpo pazzesco, impensabile fino a qualche tempo fa.

Aurelio De Laurentiis ci sta provando sul serio: fiuta l’occasione di portare un nome di primo livello in rosa e un calciatore che conosce già la Campania, per il suo percorso familiare e personale, e che ritroverebbe anche un amico in Nazionale come Romelu Lukaku, senza dimenticare Dries Mertens. Di sicuro, la mezzala ha fatto intendere che vuole continuare il suo percorso in Europa e non ha intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti e in Arabia Saudita.

De Bruyne al Napoli? Poteva esserci anche l’Inter

Riavvolgendo il nastro e tornando indietro solo di qualche settimana, il nome di De Bruyne era stato accostato con convinzione anche all’Inter. In effetti, il suo stile di gioco si adatterebbe alla perfezione al gioco di Simone Inzaghi e potrebbe portare in dote caratteristiche non proprio presenti in quella zona di campo.

Il possibile interesse da parte dell’Inter, però, si è fermato subito al prezzo del calciatore, o meglio all’ingaggio che bisognerebbe garantirgli. Al Manchester City, De Bruyne percepisce un ingaggio da più di 20 milioni di euro, una somma che difficilmente Oaktree vorrebbe garantire a un campione over 30.

La strategia di base resta puntare soprattutto sui giovani e spendere per i cartellini, cercando anche di abbassare il monte ingaggi. Insomma, via libera al Napoli, senza dimenticare la concorrenza del Liverpool, che rende il colpo per nulla scontato.