L’Inter ha in pugno Luis Henrique: un altro colpo Mondiale, i dettagli | INTERLIVE

Raggiunta l’intesa di massima col club, l’esterno offensivo brasiliano spinge per l’approdo in nerazzurro. Bayern battuto sul tempo

Luis Henrique, 7 gol e 7 assist in 32 partite di Ligue 1 con la maglia dell’Olympique Marsiglia, ha strizzato l’occhio all’Inter per diversi mesi e lo stesso possono dire gli osservatori nerazzurri che ne hanno seguito le gesta da vicino, in terra francese.

Dopo aver raccolto informazioni utili relative alle richieste economiche del giocatore, la palla è passata nelle mani della dirigenza. Questa ha mosso passi decisi, fino a raggiungere un’intesa di massima con il suo entourage sulle condizioni che costituirebbero l’ossatura dell’eventuale contratto, si presume dalla durata quinquennale.

Adesso, nuovi risvolti arricchiscono una trattativa che sarebbe sempre più prossima alla sua naturale conclusione. Come raccolto da ‘interlive.it‘, anche i due club coinvolti nella trattativa – Inter e Olympique Marsiglia – sono vicini, se non vicinissimi all’accordo definitivo per il trasferimento del cartellino di Luis Henrique.

Inter-OM, manca poco al trasferimento di Luis Henrique: sarà disponibile per il Mondiale

Il calciatore, dichiaratamente entusiasta dell’idea di poter prendere parte al progetto nerazzurro, brama l’Inter e spinge per far sì che la trattativa termini nella giusta direzione.

Si parla di circa 25 milioni di euro più un paio di ulteriori milioni di bonus, versabili nelle casse dei biancazzurri all’apertura della sessione di mercato estiva straordinaria, prevista dal 1 al 10 giugno prossimi. Nulla da fare per il Bayern Monaco e le altre potenziali pretendenti di Premier League.

Almeno in partenza, l’idea tecnica di Simone Inzaghi prevedrebbe che Luis Henrique giochi come alternativa offensiva a Dumfries, lungo la corsia destra.

Salvo ripensamenti improvvisi, dovrebbe inoltre essere inserito dal tecnico piacentino all’interno della lista dei convocati in vista dell’imminente Mondiale per Club a cui l’Inter prenderà parte assieme alla Juventus, al via il 14 giugno in terra statunitense.

Leva avvisa l’Inter sul mercato: “Tante offerte per Frattesi, chi lo punta va sul sicuro”

A margine dei discorsi di mercato sul futuro di Luis Henrique, ormai ad un passo dall’Inter di Simone Inzaghi, la dirigenza deve ben guardarsi dalle occhiate indiscrete di tante possibili pretendenti al cartellino di Davide Frattesi.

Protagonista assoluto della gloriosa notte di Champions League vissuta contro il Barcellona, il centrocampista ex Sassuolo “è valido ed immerso in un contesto importante”, ha rivelato Emiliano Leva, suo ex allenatore ai tempi delle giovanili della Lazio.

“Sono convinto che di richieste nei suoi confronti ne arriveranno molte ed il suo procuratore avrà tanto da fare, questo è un bene. Chiunque metta gli occhi su di lui, va sul sicuro“, ha quindi concluso Leva nell’intervento per ‘TiAmoCalciomercato’. Da non dimenticare che Frattesi, molto legato all’Inter nonostante il discutibile minutaggio stagionale, resta ancora in orbita Roma.