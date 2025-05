Salta il riscatto, torna all’Inter: ribaltone improvviso sul mercato

Salta il riscatto a fine stagione. Ecco chi potrebbe tornare all’Inter in attesa di un’altra, probabile, cessione

Priorità, ovviamente, al campo in un finale di stagione in cui l’Inter disputerà la finale di Champions League e le ultime tre partite di campionato che decreteranno il vincitore della lotta Scudetto con il Napoli.

Già prima del Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio, il club nerazzurro sarà chiamato a definire alcune situazioni contrattuali (e di mercato) ancora in divenire. Acerbi, Darmian, De Vrij, Correa e Arnautovic sono in scadenza di contratto anche se per i primi due – come anticipato da Marotta in un’assemblea dei soci – pare sia stata già ufficializzata l’opzione per un ulteriore rinnovo annuale.

Attenzione poi ai calciatori in prestito. Tornerà in nerazzurro, Tomas Palacios. L’esperienza al Monza si è rivelata poco soddisfacente per il centrale argentino che potrebbe di nuovo essere ceduto a titolo temporaneo con l’arrivo di un nuovo centrale. Ritorno possibile anche per Tajon Buchanan che non dovrebbe essere riscattato dal Villarreal anche con la possibile qualificazione in Champions del club, in lotta per il quarto/quinto posto nella Liga con Betis Siviglia e Athletic Bilbao.

Inter, riscatto difficile: ritorno in nerazzurro e nuova cessione

Il mancato riscatto di Buchanan potrebbe incidere anche sulla permanenza di Nicola Zalewski. Cinque i milioni che l’Inter deve pagare alla Roma per l’acquisto a titolo definitivo dell’esterno polacco che Inzaghi ha utilizzato con continuità nelle sue rotazioni fin dal suo arrivo in nerazzurro avvenuto negli ultimi giorni di mercato della sessione di gennaio.

Un altro dei calciatori dell’Inter in prestito è Sebastiano Esposito. Dopo un promettente inizio di stagione, la situazione dell’Empoli è letteralmente precipitata. I toscani non hanno vinto una partita nel 2025 e ora ne hanno a disposizione tre (contro Parma, Monza e Verona) per evitare la retrocessione nella lotta che coinvolge anche Venezia e Lecce.

L’eventuale permanenza in Serie A potrebbe essere decisiva per l’acquisto a titolo definitivo di Esposito da parte dell’Empoli. Cinque milioni, questo il prezzo del riscatto che sembrava davvero cosa fatta almeno fino a gennaio con Esposito autore di 8 gol nella prima parte di campionato. Successivamente, il rendimento dell’attaccante ha risentito del calo evidente della squadra che, nel nuovo anno, ha conquistato solo 6 punti, frutto di altrettanti pareggi.

Senza riscatto, Sebastiano Esposito tornerà all’Inter. Una permanenza che comunque dovrebbe essere solo temporanea in attesa di un’altra possibile cessione dalla quale l’Inter potrebbe ricavare anche più dei 5 milioni garantiti dall’eventuale riscatto dell’Empoli. Da valutare anche l’eventuale permanenza o meno di Francesco Pio Esposito. L’attaccante, fresco di rinnovo fino al 2029, sta per terminare il prestito allo Spezia e potrebbe essere aggregato in rosa. per il Mondiale per Club. Successivamente, l’Inter deciderà se tenerlo o cederlo nuovamente in prestito, stavolta però in Serie A.