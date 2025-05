Senza qualificazione in Europa il Bologna lo cede: l’Inter propone 24 milioni

Dipende tutto dalla qualificazione alle competizioni europee: può vestire la maglia nerazzurra in estate

Una serata da sogno che ha regalato all’Inter una finale di enorme importanza, a due anni dall’ultima volta contro il Manchester City. Il successo sul Barcellona può aver portato alla svolta per la squadra di Simone Inzaghi che ora vuole far festeggiare i suoi tifosi.

La Champions League in primo piano, obiettivo ormai concreto. Ma allo stesso tempo in casa Inter si ragiona sempre anche sul prossimo calciomercato, un tema che in realtà non è stato mai messo veramente in secondo piano. Lo sa bene Marotta, pronto a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino ha dovuto fare i conti, nel corso degli ultimi mesi, con una situazione non propriamente semplice, soprattutto in determinati reparti. Ecco quindi che già da qualche mese si sta sviluppando un’idea di mercato che chiama in causa il Bologna.

Dal Bologna all’Inter: il colpo prende forma

Nell’ultimo biennio il Bologna è stato sicuramente una delle più sorprendenti rivelazioni del calcio italiano. Prima con Thiago Motta in panchina, oggi con Italiano, i felsinei hanno lottato per la zona alta della Serie A arrivando addirittura a giocare la Champions League in questa stagione.

Grande merito anche dei gioielli che compongono la rosa rossoblù e che piacciono alle big di tutta Europa. A tal proposito, come rilanciato da ‘Direttagoal.it‘, il club di Oaktree starebbe fortemente pensando a Sam Beukema per rinforzare la difesa in vista del prossimo anno. L’Inter, d’altro canto, proprio in quella zona del campo rischia di vivere una vera e propria rivoluzione.

L’età di Darmian e Acerbi non lascia tranquillo Inzaghi: serve un grosso investimento, un centrale giovane, di talento e prospettiva ma già con esperienza a determinati livelli.

Beukema-Inter, si può fare in estate

E proprio Beukema potrebbe rappresentare la scelta ideale. Il 26enne olandese ha vissuto due stagioni eccezionali a Bologna, dopo aver lasciato l’AZ Alkmaar per appena 8 milioni nell’estate 2023.

Oggi l’Inter è interessata e potrebbe anche approfittare della possibilità – assai concreta – che i rossoblù non si qualifichino per alcuna competizione europea. La concorrenza dal quarto al settimo posto è spietata e la richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino del difensore classe ’98 rischierebbe anche di risultare eccessiva.

Nonostante Beukema piaccia a diverse squadre – Real Madrid e Arsenal all’estero mentre in Serie A ci sono Juventus e Milan – senza alcune competizione europea, potrebbe partire con lo sconto.

L’Inter potrebbe presentare una proposta da 24 milioni di euro per il difensore rossoblù che ad oggi è sotto contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2027. Beukema, che in Emilia guadagna circa 700mila euro a stagione, ha fino a questo momento collezionato 45 presenze con 2 assist, tra campionato e coppe.