Inter, due di picche sul mercato: rifiutata pure la Juventus

Nessuna chance per l’Inter e nemmeno per la Juventus. Il club non ha alcuna intenzione di vendere il suo top player

Inter protagonista in Champions League e anche delle indiscrezioni di calciomercato che sconfinano dalla Serie A e coinvolgono altri grandi club europei.

Era inevitabile che, con la seconda finale Champions conquistata nelle ultime tre edizioni, alcuni dei calciatori nerazzurri stuzzicassero l’interesse di top club pronti a rinforzarsi nell’ormai prossima sessione di mercato. E’ questo il caso di Alessandro Bastoni, obiettivo del Real Madrid disposto a offrire – stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna – addirittura 100 milioni per provare a convincere l’Inter quantomeno a trattare la sua cessione.

Yann Aurel Bisseck, invece, è stato individuato dal Manchester United come uno dei possibili rinforzi per la difesa dei Red Devils nella quale non saranno confermati né Lindelof né Evans in scadenza di contratto. A proposito di United, la stampa inglese ha accostato all’Inter colui che è tutto gli effetti il calciatore simbolo della compagine allenata da Ruben Amorin. A quanto pare però il Manchester non ha alcuna intenzione di cederlo.

Nulla da fare per Inter e Juventus: nessuna cessione, il club vuole tenerlo

Si tratta di Bruno Fernandes. Si è scritto, nelle scorse settimane, di una possibile cessione del trequartista portoghese, protagonista di una stagione finora da 19 gol e 19 assist in 53 presenze complessive in tutte le competizioni. Uno score significativo in un’annata difficile per il Manchester United che ora andrà a giocarsi la finale di Europa League contro il Tottenham con la possibilità di ottenere – vincendola – anche la qualificazione diretta alla prossima edizione di Champions.

Sia l’Inter che la Juventus oltreché il Bayern Monaco erano stati inseriti tra i club potenzialmente interessati a Bruno Fernades in caso di addio allo United. Un affare comunque difficile sia per i bianconeri che i nerazzurri non solo per gli elevati costi del cartellino del portoghese (legato al Manchester da un contratto fino al 2027) quanto e soprattutto per quelli di ingaggio.

Stipendio di Bruno Fernandes che non sarebbe stato un problema per l’Al Hilal. La compagine saudita sarebbe disposta a offrire al portoghese un ingaggio da 75 milioni di euro all’anno e 140 milioni al Manchester per la sua cessione. Una cifra quest’ultima che abbatterebbe il record del trasferimento più costoso per un calciatore di Premier League, finora detenuto da Moises Caicedo passato al Chelsea nel 2023 per 133 milioni.

Come nel caso dell’Inter per Barella, anche il tentativo dell’Al Hilal per Bruno Fernandes è destinato a infrangersi per la ferma volontà del Manchester e del suo allenatore di voler trattenere il giocatore. Amorim vuole costruire intorno al portoghese un nuovo United, decisamente più competitivo rispetto a quello delle ultime due stagioni. Con l’eventuale Champions poi eventuali tentazioni per un addio potrebbero svanire del tutto anche per lo stesso Fernandes.