Rebus Frattesi: addio solo per una cifra mostruosa

Il futuro di Davide Frattesi continua a far discutere nell’ottica del calciomercato estivo: ci sono novità dopo il match contro il Barcellona

Il passaggio del turno contro il Barcellona per 7-6, quindi l’accesso alla finale di Monaco, che si giocherà il 31 maggio contro il Psg, potrebbero segnare una nuova epoca per Davide Frattesi all’Inter. La mezzala ha realizzato il gol decisivo nei tempi supplementari, esultando da pazzi, tanto da avvicinarsi allo svenimento per le urla sotto la magica platea di San Siro.

È inutile girarci attorno: l’ex Sassuolo è protagonista di una grande pagina di storia dell’Inter e del calcio europeo, una notte straordinaria che inevitabilmente lo lega ai colori nerazzurri. Eppure, fino a qualche mese fa, per lui si parlava di addio, di una storia destinata a finire, del basso minutaggio e della voglia di cambiare aria.

Offerte e interessamenti non sono mancati, soprattutto da parte di Roma, Napoli e forse anche Juventus, che però non sono arrivate a concludere l’affare. Se ne riparlerà in estate, si pensava, ma in mezzo ci sono le partite, le sentenze del campo e Frattesi ha dimostrato ancora una volta di essere molto utile alla causa, anche se non sempre dal primo minuto.

Cambia il futuro di Frattesi all’Inter: un gol aumenta la valutazione

Di certo, l’Inter non inizierà la prossima sessione di calciomercato con l’intenzione di privarsi di Frattesi. I grandi introiti derivati dall’attuale stagione confortano sul fatto che non ci siano più strette necessità economiche di vendere.

L’ex Sassuolo rientra pienamente nel progetto di Inzaghi in una rosa che verrà ulteriormente allargata, ma sarà comunque a forte base italiana. Verrà abbassata anche l’età media, per cui il profilo di Frattesi rientra pienamente nel progetto. Il centrocampista ha dimostrato di poter fare benissimo anche a gara in corso, per cui ha piena fiducia da parte della società e della squadra.

A questo punto, l’Inter potrebbe cederlo solo nel caso in cui il ragazzo chiedesse espressamente di partire dopo il Mondiale per club e con cifre molto elevate, addirittura sui 50 milioni di euro. L’arrivo di Sucic non dovrebbe influire sulla scelta, visto che si tratta comunque di due calciatori diversi.