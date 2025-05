Sommer spaventa l’Inter: senza rinnovo può dire addio, piace a una big

Uno degli eroi di Champions League contro il Barcellona ha attirato l’attenzione di mercato. Scadenza 2026, la palla passa a Marotta

Dell’Inter che ha battuto il Barcellona ai supplementari, conquistando la seconda finale di Champions League in tre anni, andrebbe fatto un monumento a ogni singolo calciatore sceso in campo. Compreso De Vrij che ha giocato soltanto gli ultimi 12 minuti, ma è stato decisivo nell’intervento su Araujo all’ultimo respiro del match. La palma di MVP, però, spetta ad uno soltanto e giustamente se l’è aggiudicata Yann Sommer.

Il 36enne portiere elvetico è stato decisivo in almeno quattro o cinque interventi, in particolare una parata spettacolare a pochi secondi dal fischio finale sul tiro (quasi) perfetto di Lamine Yamal. Tanto che il quotidiano sportivo madrileno ‘Marca’ ha avanzato la candidatura dello stesso Sommer al prossimo Pallone d’Oro.

In Inghilterra, invece, sottolineano la doppia mossa geniale di mercato dell’Inter, che ha venduto Onana al Manchester United per 55 milioni di euro e lo ha rimpiazzato con lo svizzero, pagato appena 6 milioni.

Simone Inzaghi è molto soddisfatto del suo rendimento, sia tra i pali che con i piedi: in più di una occasione si è dimostrato fondamentale in fase di impostazione dal basso. Il suo contratto scade nel 2026 e l’Inter ha intenzione di puntare su di lui anche per la prossima stagione, sebbene non si sia ancora mai parlato di rinnovo. Ma forse sarebbe il caso che Beppe Marotta facesse una telefonata al suo entourage al più presto.

Calciomercato Inter, Sommer nel mirino del Galatasaray

Perché Sommer non ha alcuna intenzione di appendere i guanti al chiodo, né di fare già ritorno al Basilea, club nel quale è cresciuto. Si sente ancora in forma e in grado di competere ai massimi livelli. Il suo obiettivo è quello di restare all’Inter, ma se i nerazzurri dovessero decidere di non puntare su di lui, vorrebbe andare in una squadra che giocherà la Champions League.

A tal proposito, attenzione al Galatasaray. I turchi stanno per rivincere il campionato e vogliono potenziare la rosa in alcuni ruoli, tra cui il portiere. A 39 anni, Muslera non dà più le garanzie di un tempo e l’obiettivo è quello di rimpiazzarlo con un altro estremo difensore esperto. Finora sono stati fatti i nomi di Oblak dell’Atletico Madrid e di Alisson del Liverpool, ma sembrano obiettivi troppo ambiziosi. Sommer, invece, potrebbe essere un’occasione: lo svizzero verrebbe tentato con un ricco contratto triennale.