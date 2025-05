Affare a zero e Conte beffato, l’Inter si vuole regalare il grande colpo

Marotta vuole annoverare un altro prestigioso profilo ai colpi gratis messi a segno sotto la sua gestione: beffato il grande ex

È il suo terreno di caccia preferito. È diventato, negli anni, il suo marchio di fabbrica. Da quando ha preso le redini della società nerazzurra prima come Direttore sportivo, poi come Amministratore Delegato dell’area sportiva e successivamente come presidente della stessa, Beppe Marotta si è contraddistinto per una serie di prestigiosi colpi gratis.

Da Hakan Calhanoglu a Piotr Zielinski passando per Marcus Thuram ed Andre Onana (quest’ultimo preso a costo zero dall’Ajax e poi rivenduto l’anno dopo per oltre 50 milioni al Manchester United), nelle ultime stagioni l’Inter ha beneficiato, con un occhio sempre molto attento al bilancio, della grande capacità dell’ex Sampdoria e Juve di anticipare tutti sul tempo risparmiando il costo del cartellino.

Anche in vista della prossima stagione, con tanti e prestigiosi profili ancora col contratto in scadenza a giugno 2025, la dirigenza del club meneghino sta muovendo le sue pedine per regalarsi un altro colpo da novanta.

A parte il rinnovato interesse per Jonathan David – l’Inter è di fatto tornata alla carica dopo aver incassato 18,5 milioni per l’accesso alla finale di Champions League – la Beneamata ha rivolto il suo sguardo alla Premier per un campionissimo messo nel mirino anche dal Napoli del grande ex Antonio Conte.

De Bruyne gratis, l’Inter soffia il colpo al Napoli?

Con un fugace passato nel Chelsea prima di passare al Wolfsburg, dove poi è definitivamente esploso, Kevin de Bruyne ha scritto la storia del Manchester City negli ultimi 10 anni. Fedelissimo di Pep Guardiola, Capitano di un club che solo nella stagione corrente (che pure potrebbe chiudersi con la vittoria dell’FA Cup) ha fallito gli obiettivi di inizio anno, il fuoriclasse belga è arrivato a scadenza di contratto.

Nell’annunciata rivoluzione dei Cityzens – altri senatori, situazione contrattuale a parte, sono destinati all’addio – anche il centrocampista classe ’91 dovrebbe salutare il club dopo una decade che più vincente non sarebbe potuta essere.

Sulla leggenda del calcio belga si è fatto vivo negli ultimi giorni il Napoli, che sogna il grande colpo gratis: un profilo di grande esperienza in vista della già certa partecipazione della società azzurra alla prossima Champions.

Fosse non altro per ‘ostacolare’ la grande rivale, l’Inter potrebbe affacciarsi sul calciatore con l’intento di andare a rimpolpare un reparto che, un po’ per questioni di mercato, un po’ per sopraggiunti limiti di età di qualche interprete, verrà rivoluzionato forse già nella finestra di mercato della FIFA che verrà aperta dal 1 al 10 giugno.