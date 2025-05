Inter, blitz per Nicolussi Caviglia: Inzaghi vuole costruire il nuovo De Jong

L’Inter lavora al futuro del suo centrocampo e ha messo nel mirino Hans Nicolussi Caviglia: blitz per il nuovo regista

La grande sfida vinta contro il Barcellona ha lasciato molte consapevolezze in Simone Inzaghi e per tutta l’Inter. Il tecnico di Piacenza dopo la partita non ha fatto mancare sinceri complimenti agli avversari, sottolineando soprattutto la straordinaria prestazione di Frenkie de Jong.

L’olandese è stato assolutamente straordinario nel ruotare il gioco, addirittura ai livelli di Yamal per il tecnico di Piacenza. Di Canio gli ha simpaticamente suggerito di chiederlo a Marotta e Ausilio, ma ora strappare il regista al Barcellona sarebbe praticamente impossibile. Però, c’è un calciatore in Serie A che sta facendo benissimo e non a caso ha strappato le attenzioni dell’Inter.

Nelle ultime settimane, i nerazzurri hanno visionato in più occasioni le prestazioni di Hans Nicolussi Caviglia con il Venezia, rimanendo stupiti dalle sue doti. Fa girare tutta la squadra, ha messo chili di muscoli e batte anche i calci piazzati. Se Kristjan Asllani sembra in uscita, lui è un colpo per il futuro, alle spalle di Hakan Calhanoglu, che farebbe parecchio comodo nelle rotazioni e con tanti impegni da onorare.

L’Inter punta su Nicolussi Caviglia: stagione ottima per lui

Basta guardare numeri e statistiche della sua stagione per capire il livello raggiunto dal giovane centrocampista. Ha segnato quattro gol e messo a segno due assist, nonostante le tante difficoltà vissute dal Venezia, ma soprattutto ha segnalato qualità finora sconosciute sia nei tiri dalla distanza, sia nell’intercettazione dei passaggi.

Non solo, perché ha un rating di 6.61, non altissimo in senso assoluto, ma che acquisisce tutt’altra connotazione nella rosa dei lagunari. Infatti, è l’unico ad aver raggiunto una media voto così alta con almeno 15 presenze da titolare. Inoltre, si tratta di un profilo dai costi ancora non troppo elevati e che rientrerebbe alla perfezione nel progetto di Oaktree.

Chi lo conosce sa anche che ha una mentalità di ferro, un ragazzo sano e che ha ancora tanti margini di miglioramento. Questo vuol dire che nelle mani sapienti di Inzaghi potrebbe diventare uno dei migliori in quel ruolo in Italia e non solo. Si tratterebbe sicuramente di un colpo intelligente per le esigenze e lo stile di gioco dell’Inter. E vedremo come andranno alla fine le cose.