Inter, risale Frendrup: nuovo scambio con il Genoa | INTERLIVE

Morten Frendrup piace all’Inter, che continua a considerare il suo profilo per rinforzare il centrocampo: scambio con il Genoa

C’è chi scende e chi sale. L’Inter lavora a diverse operazioni per la prossima stagione, convinta di voler puntare sui migliori giovani in circolazione e anche grazie all’iniezione data dai premi Uefa dopo il grande percorso in Champions League, che ha portato i nerazzurri in finale contro il Psg.

La rosa verrà aggiornata praticamente in tutti i reparti: bisognerà abbassare l’età media del gruppo e possibilmente anche il monte ingaggi. A centrocampo c’è la situazione più intricata: Asllani sembra vicino all’addio, bisognerà valutare le offerte per Frattesi, ma è già stato chiuso un talento come Sucic che meriterà il suo spazio.

Sempre sugli interni di centrocampo, però, c’è un profilo che ha caratteristiche un po’ diverse e che potrebbe far comodo a Inzaghi, anche per gli elementi che sono emersi nel corso di questa stagione. Stiamo parlando di Morten Frendrup, che sta facendo benissimo con la maglia del Genoa agli ordini di Patrick Vieira.

Salgono le quotazioni di Frendrup a centrocampo

Il ragazzo piace da tempo, non avrebbe problemi a essere un’alternativa ai titolarissimi e potrebbe giocare indifferentemente sia sul centro-destra, sia sul centro-sinistra. Vi abbiamo riportato come l’Inter abbia seguito per molto tempo Samuele Ricci, ma costa di più e su di lui è forte la concorrenza del Milan e dei club inglesi.

Frendrup resta un’alternativa credibile e non solo in teoria. Secondo quanto risulta a InterLive.it, il suo nome è in risalita nella lista di Marotta e Ausilio. Piace soprattutto per la facilità di corsa e nel recuperare palloni, fattori che in una stagione così lunga ed estenuante sarebbero stati importanti.

Nei secondi tempi in cui spesso l’Inter è stata rimontata, uno come lui sarebbe stato utile, e i rapporti con il Genoa sono ottimi. Ricordiamo che la Beneamata è forte anche su Koni De Winter, per cui si potrebbe impostare un maxi affare che comprenda anche il difensore. D’altronde, l’Inter ha nel suo roster tanti giovani che potrebbero interessare ai rossoblù ed essere ottime pedine di scambio.