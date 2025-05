L’erede di Taremi dal Portogallo: affare da 50 milioni

Ottimo impatto contro il Barcellona, ma per l’Inter non basta. Acquirenti cercasi, dal Porto arriverebbe l’eventuale sostituto

Inter-Barcellona ha messo in evidenza cuore, grinta, carattere, esuberanza e follia. Ma è stata anche una prova di resistenza difensiva, da parte dei nerazzurri, per non aver ceduto il passo agli avversari nel momento più critico della partita.

Ad aver contribuito attivamente al mantenimento del possesso in zone cruciali del campo e al recupero di palloni preziosissimi sulla trequarti c’è stato Mehdi Taremi, forse uno dei meno attesi.

L’impatto complessivamente positivo del centravanti iraniano nei minuti decisivi della seconda semifinale di Champions League, però, non può far dimenticare le tante prestazioni al di sotto delle aspettative raccolte nell’intero arco della stagione.

Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra continua a monitorare l’andamento di mercato del proprio tesserato nella speranza di poter trovare una sistemazione adeguata, nel caso in cui dovessero pervenire offerte congrue.

A prescindere dalla sua uscita di scena o meno, l’Inter ha comunque bisogno di investire parte del ricavato stagionale in almeno un nuovo profilo offensivo.

Jonathan David, canadese in scadenza con il Lille, resta uno degli obiettivi di maggior interesse.

Ma adesso, dall’alto dei 132 milioni di euro derivanti dalla Champions League, lo sguardo attento di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio può estendersi anche altrove, verso piste finora parzialmente inesplorate. O comunque, attirare entourage e club stranieri nel fare affari con una delle due “ricche” finaliste della massima competizione europea.

Omorodion Aghehowa all’Inter dopo Taremi, affare al limite dell’impossibile

Fra i profili che potrebbero essere proposti per l’estate rientra anche quello del giovanissimo centravanti spagnolo Samu Omorodion Aghehowa, attualmente sotto contratto con il Porto.

Quest’ultimo si è aggregato al club lusitano proprio lo scorso anno in sostituzione del partente Taremi, mediante un’operazione da 15 milioni di euro versati nelle casse dell’Atletico Madrid, con cui ne spartisce ancora il 50% della proprietà.

Autore di 24 reti e 4 assist in 40 partite giocate in tutte le competizioni, il ventunenne di Melilla, già campione olimpico nel 2024 con la Nazionale Spagnola, potrebbe adesso ambire al salto di qualità definitivo in Serie A.

La strada più semplice, ma anche più dispendiosa per l’Inter, consisterebbe nel coprire il costo della clausola rescissoria da 100 milioni di euro. In alternativa, il club nerazzurro dovrebbe scendere a patti con il Porto intorno ai 50 milioni. Troppi anche in questo caso, per un singolo uomo.

Aghehowa potrebbe dunque essere soltanto un miraggio: al suo posto, piuttosto, la dirigenza potrebbe investire su profili meno costosi ma altrettanto promettenti. Cosicché anche una eventuale trattativa non venga portata troppo per le lunghe, vista la necessità di lasciare nelle mani del tecnico Inzaghi una forza fresca prima della partenza per il Mondiale per Club negli USA.