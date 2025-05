L’Inter insiste per Nico Paz: offerta al Real Madrid | INTERLIVE

L’Inter non ha intenzione di mollare la presa per Nico Paz: è arrivata notizia di una nuova offerta pronta per il Real Madrid

Da mesi si parla del futuro di Nico Paz e con la possibilità che l’Inter si inserisca nella trattativa tra Real Madrid e Como, con la chiara volontà di puntare sull’argentino come mezzala di fantasia. Quel ruolo è attualmente occupato da Mkhitaryan, ma bisogna anche guardare al futuro e il profilo che dovrà occupare quella zona di campo potrà avere anche connotazione più offensiva.

Nelle zone centrali del terreno di gioco, l’Inter non ha un calciatore in grado di saltare regolarmente l’uomo e arrivare alla soluzione personale. La grande stagione di Nico Paz ha attirato l’interesse dei nerazzurri con la chiara volontà di portare dalla loro parte uno dei talenti più brillanti di tutta l’attuale Serie A.

Nonostante i rapporti tra Javier Zanetti e Pablo Paz, padre del calciatore, siano ottimi, la trattativa non è mai entrata nel vivo, anzi le cose si sono complicate. Il Real Madrid ha diverse clausole di riacquisto, una per ogni anno, che permettono ai Blancos di riportare il ragazzo in Spagna. Il Como sembra vicino a ottenere di trattenerlo per un’altra stagione: un quadro in cui è davvero difficile inserirsi.

L’Inter vuole Nico Paz a tutti i costi: ora c’è l’incasso della Champions

Fino a questo momento, e senza considerare gli incassi dal botteghino, l’Inter ha ottenuto quasi 140 milioni di euro di premi Uefa grazie al suo percorso europeo. Questo permetterà qualche spesa in più sul calciomercato, che verrà orientata sulla scelta di talenti di primo piano.

Dal punto di vista tattico, Nico Paz è considerato il calciatore ideale per migliorare la rosa di Inzaghi, proprio quello che manca. Tutto, però, è fermo e in attesa delle mosse del Real Madrid. Secondo quanto risulta a InterLive.it, l’Inter resta sullo sfondo in vista degli sviluppi tra le Merengues e il Como, e se le cose dovessero complicarsi, sarebbe pronta a una grande offerta per gli spagnoli.

Verrebbe messa sul piatto una cifra da almeno 30 milioni di euro, che potrebbe salire ulteriormente fino a sfiorare i 35 con i bonus. Nessun problema con eventuale accordo con il calciatore, visti gli ottimi rapporti tra le parti. L’Inter non demorde e vuole regalarsi un grande colpo per la prossima stagione, anche se non è facile.