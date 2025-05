Pinamonti pronto a dire sì alla big italiana: l’ex Inter passa alla rivale nerazzurra

L’attaccante pronto a mettersi in gioco in una nuova avventura: ecco le ultime sul suo futuro

Una manciata di settimane per chiudere la stagione, dedicandosi al Mondiale per Club che andrà in scena a fine giugno. Beppe Marotta è pronto a modificare l’assetto nerazzurro e a rendere l’Inter una corazzata ancora più forte, indipendentemente da come terminerà l’annata calcistica.

Sotto la lente d’ingrandimento, seppur ormai a distanza, il club nerazzurro potrebbe dover fare i conti con una situazione non troppo piacevole. Perché uno dei grandi ex calciatori dell’Inter potrebbe firmare in estate con la rivale della squadra di Inzaghi: si tratta di Andrea Pinamonti.

Un passato con la maglia dell’Inter ma praticamente sempre in prestito, altrove, per cercare di trovare la giusta dimensione. Il talento ad Andrea Pinamonti non manca e non è mai mancato ma oggi – in prestito dal Sassuolo al Genoa – non pare riuscire a brillare a dovere.

Dall’Inter alla grande rivale: il tradimento di Pinamonti

Al punto che la società rossoblù, pur essendo aritmeticamente salva da un pò, difficilmente lo riscatterà dal Sassuolo. E allora l’ex prodigio nerazzurro a 25 anni, dopo essere stato accostato a diverse società e aver vestito la maglia di molti club italiani nel corso della sua carriera, potrebbe finalmente avere una nuova grande occasione.

L’idea di sposare un progetto ambizioso, in una big di Serie A, che darebbe a Pinamonti modo di mettersi in mostra. Un palcoscenico importante con la maglia dei grandi rivali dei nerazzurri: può davvero succedere durante il calciomercato estivo, le premesse ci sono tutte. Ed in questo caso l’attaccante, che resta di proprietà del Sassuolo, potrebbe finire col vestire la maglia della Roma.

I giallorossi hanno intenzione di cambiare tanto in vista della stagione 2025/26 e al momento sono in piena lotta per il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla Champions League e tanti soldi. Difficile ma non impossibile.

Al di là della scelta dell’erede di Ranieri, tra le priorità della società giallorossa vi sarebbe la firma di un attaccante di talento, in grado di dare una mano al reparto spesso in sofferenza in questa stagione che sta per chiudersi.

Pinamonti-Roma: i giallorossi ci pensano davvero

Frosinone, Genoa, Empoli ed infine Sassuolo. Dopo essersi formato nelle giovanili dell’Inter, il classe ’99 ha girato l’Italia e ora potrebbe trovare il suo posto nella Capitale. La Roma potrebbe quindi interessarsi ad Andrea Pinamonti.

L’idea di parlarne con il Sassuolo, che detiene il cartellino del centravanti di Cles, c’è tutta. Pinamonti resta sotto contratto con i neroverdi fino al 30 giugno 2027. Nonostante il diritto di riscatto in favore del Genoa fissato a 14 milioni a fine stagione, pare che il ‘Grifone’ sia intenzionato a fare altre scelte in attacco.

E così la Roma, a caccia di un vice Dovbyk, vedrebbe di buon occhio l’operazione Pinamonti. La punta in questa stagione coi rossoblù ha segnato 9 reti in 35 apparizioni tra Coppa Italia e Serie A, con anche 1 assist all’attivo. Il tradimento all’Inter è dunque dietro l’angolo: Pinamonti può vestirsi di giallorosso in estate.