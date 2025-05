DIRETTA Torino-Inter, Zalewski mezz’ala e Taremi-Correa davanti | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Torino di Vanoli nella 33esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Torino in una gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da trenta punti in favore dei meneghini che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla leggendaria vittoria ai tempi supplementari contro il Barcellona che ha portato alla conquista della seconda finale di Champions League in tre anni. L’obiettivo è quello di provare a vincere per agganciare momentaneamente il Napoli (impegnato stasera contro il Genoa, ndr) in testa alla classifica, ma soprattutto di evitare infortuni dopo le fatiche di coppa.

Dall’altra parte i granata di Paolo Vanoli, che invece vengono dal pareggio contro il Venezia, vogliono dare una gioia ai propri tifosi dopo una stagione anonima, battendo i campioni d’Italia in carica. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, così come in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 3-2 in virtù della tripletta di Thuram, mentre per i piemontesi andarono in gol Zapata e Vlasic su rigore. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-INTER

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa. All.: Inzaghi

ARBITRO: La Penna di Roma 1