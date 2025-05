“È una cosa da non credere”: Darmian e Mkhitaryan nel mirino

La recente impresa dell’Inter in Champions League ha scatenato le reazioni dei tifosi della big: coinvolti i due nerazzurri

Con le unghie, con i denti, con tanto cuore e con quel pizzico di fortuna che mai può mancare quando si tratta di superare uno scoglio chiamato Barcellona, l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita ad agguantare la finale di Champions League. La seconda in tre anni. Una soddisfazione enorme per tutto l’ambiente, voglioso ora di concretizzare lo straordinario percorso europeo alzando la coppa al cielo in quel di Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

Tra 20 giorni la Beneamata incrocerà i guantoni col temibile PSG, l’ammazza-inglesi di una Champions che ha visto la straordinaria squadra di Luis Enrique fare fuori, nell’ordine, Liverpool, Aston Villa ed Arsenal. Un bel biglietto da visita da presentare in Germania, dove la sfida si preannuncia apertissima.

A proposito di club britannici, nella stagione in corso non ha destato scalpore solo il flop Manchester City, eliminato nettamente addirittura al Playoff da un Real Madrid dimostratosi poi non irresistibile nel corso dell’annata. L’assenza, nella massima kermesse continentale, di un gigante come il Manchester United, è una ferita ancora aperta nell’animo dei tifosi dei Red Devils. Che tuttavia possono consolarsi con l’approdo alla finale di Europa League che disputeranno a Bilbao contro il Tottenham.

Tornando all’Inter, il club meneghino rappresenta una sorta di ‘incubo’ per il glorioso sodalizio britannico. Quanto meno quando si parla di mercato. Ad agitare i sostenitori dello United non c’è solo infatti l’improvvida operazione che ha portato, per oltre 50 milioni di euro, il deludente Andre Onana in città. Due vecchie ferite sono ancora aperte.

Rimpianto United: i due giocatori hanno vinto altrove

Il portale ‘Tbrfootball,com‘ ha riportato le reazioni dei fans del Manchester United alla finale di Champions raggiunta dalla Beneamata. Il discorso ha preso piede dalla presenza, nella rosa nerazzurra, di due calciatori che in passato hanno militato nel club inglese e che forse lo stesso – sostengono i tifosi – ha lasciato andar via con troppa facilità.

Stiamo ovviamente parlando di Matteo Darmian – allo United dal 2015 al 2019 – e di Henrikh Mkhitaryan, che ha militato per due anni col club reso grandissimo da Sir Alex Ferguson in epoca recente.

Darmian and Mkhitaryan 2 time UCL finalists whilst we sit 15th in the league #btw — ♟️ (@_cor3h) May 6, 2025

“Darmian e Mkhitaryan hanno due finali di UCL all’attivo dopo averci lasciato…“, scrive un tifoso su X. Sullo stesso tono un altro messaggio: “Da quando hanno lasciato il Manchester United, Darmian e Mkhitaryan hanno raggiunto due finali di Champions League. Hanno anche vinto due Scudetti“. E via ai rimpianti, alimentati da tanti altri post sullo stesso tenore dei due citati…