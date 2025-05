Inter, aumentano le voci su Nkunku: la verità sul grande colpo

Il futuro di Nkunku potrebbe essere in Serie A, con la maglia dell’Inter: la verità sulla possibile operazione e la formula

Il nome di Christopher Nkunku è circolato con insistenza dall’estero negli ultimi giorni per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. Il trequartista non ha vissuto una grande stagione nel Chelsea di Enzo Maresca, anzi la sua annata è stata da dimenticare. Il classe 1997 ha segnato solo tre gol e messo a segno due assist, senza mai acquisire la titolarità.

In totale ha messo a segno 27 presenze in Premier League, ma di queste solo 9 da titolare. Inoltra, ha dimostrato di fare decisamente meglio da falso nove che da centrocampista nel contesto dei Blues, nonostante non sia il suo ruolo naturale. Il francese è arrivato dal Lipsia per 60 milioni di euro, ma ora questa valutazione è già calata parecchio, arrivando a circa 40 milioni.

I rumors sull’Inter, come su altri club europei, sono aumentati per le prestazioni non eccezionali dell’ex Lipsia, destinato a cambiare aria già la prossima estate. Ricordiamo che in Bundesliga Nkunku ha giocato alla grande, mostrando un grande fiuto per il giro, un tiro letale dalla distanza e la capacità di essere molto incisivo anche in zona assist.

Nkunku può lasciare subito il Chelsea: la formula giusta per l’Inter

Il centrocampista offensivo è stato pagato davvero tanto, ma percepisce anche un ingaggio monstre da oltre 10 milioni di euro a stagione. È questo il principale ostacolo per chi vuole puntare su di lui, anche perché ha firmato un contratto di sei anni, che lo lega al Chelsea praticamente fino ai 33 anni.

Visti i costi e la spesa incredibile effettuata, l’unica soluzione per il ragazzo pare un trasferimento in prestito secco per poi valutare in un secondo momento in suo futuro. Un po’ quello che è successo lo scorso gennaio con Kolo Muani alla Juventus, per intenderci. L’Inter dovrebbe pagare un ingaggio altissimo e non in linea con i parametri, ma si ritroverebbe in casa un talento che era considerato tra i migliori in Europa solo fino a un anno fa.

Nkunku sarebbe l’erede di Mkhitaryan perfetto, in grado di portare in dote un gran numero di gol. Per questo, per il francese potrebbe essere fatto un tentativo, ma solo alle condizioni dell’Inter. Non è facile far decollare l’operazione, ma Ausilio conserva anche altri obiettivi in quella zona di campo.