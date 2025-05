Inter, follia per un titolarissimo: sul piatto 100 milioni di euro!

Cento milioni, questa l’offerta che un top club europeo sarebbe pronto a presentare all’Inter per provare a prendere uno dei pupilli di Simone Inzaghi

Era inevitabile. La cavalcata dell’Inter in Champions League ha attirato ulteriormente le attenzioni dei top club europei su alcuni dei calciatori nerazzurri.

Dalla stampa inglese sono arrivate conferme nei giorni scorsi sull’interessamento concreto del Manchester United e del Tottenham per Yann Aurel Bisseck. Entrambi i club, finalisti dell’Europa League, si rinforzeranno ampiamente in estate e hanno individuato nel difensore tedesco un possibile innesto per puntellare il reparto arretrato. Servono almeno 50 milioni per convincere l’Inter a trattare, gli stessi che i nerazzurri potrebbero chiedere per Davide Frattesi, anche lui sempre nel mirino del Tottenham che l’ha sondato già a gennaio.

Se Frattesi con il suo gol ha deciso la semifinale di Champions League contro il Barcellona, tra le tante prestazioni super nel doppio confronto con i blaugrana ha spiccato sicuramente quella di Alessandro Bastoni. Ancora una volta il difensore nerazzurro ha dimostrato quanto la sua presenza sia indispensabile nel reparto arretrato. Impegnato costantemente da Yamal, Bastoni non è mai arretrato al cospetto del fuoriclasse blaugrana, supportando anche il resto dei compagni nei momenti di maggior impatto dell’assalto del Barça nel secondo tempo.

Bastoni, pronta un’offerta di 100 milioni: ecco chi lo vuole

Le prestazioni di Alessandro Bastoni contro il Barcellona hanno ulteriormente convinto un top club europeo che sia proprio lui il rinforzo giusto per sistemare la difesa. Dalla Spagna ne sono convinti. Il Real Madrid sarebbe pronto a fare follie per acquistare il difensore dell’Inter e c’è chi ipotizza anche una possibile offerta di 100 milioni da parte dei Blancos quantomeno per provare a tentare i nerazzurri. Una cifra folle che la dice tutta sull’attuale valore di Bastoni, legato all’Inter da un contratto fino al 2028.

L’Inter, ovviamente, non ha alcuna intenzione di cedere Bastoni. Con i cospicui introiti arrivati dalla Champions League e dalla partecipazione al prossimo Mondiale per Club, oltre alla ritrovata stabilità societaria, il club non ha più esigenza di vendere per finanziare nuovi acquisti. Anzi, i maggiori margini di manovra sul mercato permetteranno all’Inter di rinforzarsi ulteriormente in difesa, affiancando a Bastoni almeno un nuovo centrale.

I nomi accostati all’Inter sono già parecchi. Da Beukema a Gila, da Solet a Comuzzo e ai due atalantini Hien e Scalvini, è su uno di questi profili che il club potrebbe investire in estate. Bastoni non si muoverà. Con Acerbi e De Vrij che inevitabilmente si avvivano alla parte conclusiva delle loro carriere, sarà lu a guidare la difesa dell’Inter ancora a lungo. Le grandi offerte, se davvero ci saranno, possono ancora attendere.